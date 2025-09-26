Vi söker nu medarbetare till vår enhet i Falun 2- Gruvan
2025-09-26
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
, Leksand
, Västerås
, Nacka
, Strängnäs
Allegio Omsorg är ett familjeomsorgsföretag som vill göra skillnad. Idag har vi över 4 000 kunder i olika delar av vårt avlånga land som har valt oss som sin utförare. Vi erbjuder omsorg och service genom biståndsbeslut eller som RUT-tjänst.
Idag är vi på Allegio Omsorg över 1500 anställda undersköterskor, vårdbiträden och lokalvårdare. Vi är ingenting utan våra duktiga medarbetare!
Kompetens är viktigt - vi har därför en hög utbildningsnivå på våra anställda med särskild inriktning på demens och palliativ omvårdnad. Vi arbetar ständigt med utveckling i våra verksamheter och arbetar kvalitetssäkrande med bl.a. egenkontroller.
Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder "utvalt manskap" - det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder de bästa tjänsterna när vi också har de bästa och mest engagerade medarbetarna!
Vi erbjuder omsorg och service till våra kunder genom biståndsbeslut eller som en RUT-tjänst. Utifrån kundens behov ser vi till att tillsammans utforma en trygg tjänst, som är anpassad utifrån behov och önskemål. Vi arbetar aktivt med fast omsorgskontakt och för att tillgodose behov och rutiner hos våra kunder, på bästa möjliga sätt, prioriterar vi små arbetsgrupper med god kontinuitet. Vi har ett eget kvalitetsledningssystem och arbetar systematiskt med kvalitetssäkring i verksamheten - vi kan alltid bli bättre.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som brinner för att arbeta med den enskilda individen, att du respekterar våra kunder och ger den absolut bästa servicen är väldigt viktigt.
Att kunna cykla är ett krav.
Körkort är meriterande.
Vi ser gärna att du har någon erfarenhet sedan tidigare av arbete inom hemtjänst eller äldreboende men det är inget krav.
Viktigt att du hanterar svenska språket i både tal och skrift.
Inför intervjun är det viktigt att du begär om ett eget utdrag från belastningsregistret och har med detta vid anställningsintervjun: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: carola.jakobsson@allegio.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975), https://allegio.se/ort/falun/
Gruvgatan 36 (visa karta
)
791 36 FALUN Arbetsplats
Allegio Falun 2 Kontakt
Verksamhetschef
Carola Jakobsson carola.jakobsson@allegio.se 0763910461 Jobbnummer
9529506