Vi söker nu lokförare med lärar-/instruktörskompetens
2026-01-13
Vill du ha ett meningsfullt arbete där säkerhet, punktlighet och ansvar står i centrum? Vi söker nu engagerad lokförare med instruktörskompetens som vill vara med och bidra till trygga och hållbara transporter i vår verksamhet. Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Svensk Tågkraft AB är ett etablerat och stabilt järnvägsföretag som sedan 2004 arbetar med transportlösningar till våra kunder, underhåll i egen verkstad och uthyrning av lok mot godstrafik. Mycket av vår verksamhet är adhoc med arbeten i entreprenader. Vår verksamhet är förlagd till hela Sverige och vårt huvudkontor och verkstad är beläget i Nässjö. Om tjänsten
Som lokförare på Svensk Tågkraft ansvarar du för att köra våra tåg, säkerställa kvalitet samt agera affärsmässigt. Arbetet innebär även kontakt med trafikledning, kollegor och vår verkstad. Utöver att aktivt jobba som lokförare verkar du i vår lärarstab för att utveckla vår utbildningsverksamhet. Vi söker dig som ser fördelar med att ha omväxlande arbetstider, trivs i en miljö med högt tempo och gärna arbetar utplacerad i olika projekt. Vi lägger stor vikt vid din flexibilitet eftersom tjänsten kan medföra jobb inom hela Sverige. Det är komprimerad tjänst med stationeringsort i hemmet. Arbetsuppgifter
Framföra tåg enligt gällande regler och säkerhetsföreskrifter
Övervaka och hantera tekniska system ombord
Samverka med trafikledning och verkstad
Bidra till hög säkerhet och trygga transporter där fokus är kvalitet
Utbilda och utveckla kompetens hos kollegor och kunder
Säkerställa aktuellt utbildningsmaterial enligt gällande regelverk och interna riktlinjer
För att lyckas hos oss
Skall du vara en noggrann, ansvarsfull, stresstålig och flexibel individ som söker en långsiktig stabil arbetsgivare. Du har en mogen personlighetsprofil med stark känsla för säkerhet och lojalitet i ditt arbete. Din kommunikationsförmåga utmärker sig och du innehar förmågan att vara pedagogisk, tydlig och är samarbetsvillig för verksamhetens bästa.
Vi vill att du
Har en examen från lokförarutbildningen med några års praktisk erfarenhet. Du har även erfarenhet av att utbilda och examinera lokförare.
Som person trivs du i en självgående roll där du får samarbeta med andra och använda din kommunikativa förmåga. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. Tyska är merit. Vidare motiveras du av ett varierande arbetstempo samt har ett gott omdöme och kan fatta snabba och välgrundade beslut under svåra omständigheter.
Säkerhet och noggrannhet är grunden för vårt arbete därför är det viktigt att du är säkerhetsmedveten i allt du gör och är välstrukturerad samt organiserad i ditt dagliga arbete.
Innehar minst B-körkort.
Meriterande är att du är behörig utbildare i Trafikverkets utbildningar, exempel BASÄFÄRDTSM, BASÄSKYDD eller BASÄTSM.
Vi erbjuder
Som instruktörslokförare hos Svensk Tågkraft får du ett varierat arbete med både körning och utbildning.
Lärare/instruktör hos oss ges möjlighet till egen kompetensutveckling, genom aktuella kompletterings- och repetitionsutbildningar samt även möjlighet att delta i olika typer av seminarier inom sitt utbildningsområde för att vidmakthålla och utveckla sin kompetens. Så ansöker du
Är du redo att ta plats i förarhytten? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast [2026-03-31]. Tjänsten är tillgänglig omgående. Vår urvalsprocess sker löpande så därför ser vi gärna att din ansökan är oss tillhanda så snart som möjligt.
Tjänsten är heltid med tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning.
Godkänd hälsoundersökning för säkerhetstjänst inklusive alkohol och drogtest är ett krav och genomförs innan beslut om anställning fattas.
Företaget har ett kollektivavtal med SEKO.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Kristina Sokolovska 070-5562163, kristina.sokolovska@tagkraft.com
Lennart Eliasson 070-5527371, lennart.eliasson@tagkraft.com
Ansökan skall skickas till: ansokan@tagkraft.com
Vill du veta mer om oss och vårt företag besök gärna vår Facebook eller hemsida www.tagkraft.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: ansokan@tagkraft.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Tågkraft AB
(org.nr 556256-0424)
571 42 NÄSSJÖ Körkort
