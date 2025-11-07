Vi söker nu lagermedarbetare till vårt lager i Skara!
2025-11-07
Vi fortsätter att växa, och på vår resa framåt behöver vi ytterligare medarbetare till vårt team på lagret. På Julas centrallager i Skara är vi ca 350 medarbetare som arbetar med varuförsörjningen till E-handeln och våra 148 varuhus i Sverige, Norge, Polen och Finland. Vi söker nu dig som kan jobba på heltid nu i höst/vinter.
Det här gör man som lagerarbetare
Som lagermedarbetare är du en viktig del i vår logistikkedja. Vårt uppdrag är att förse våra e-handelskunder och våra varuhus med produkter. Arbetet innebär främst orderplock med hjälp av plocktruck. Som stöd har vi systemet Pick by voice, där plockinstruktionerna kommer via ett headset om vilken lagerplats och plockantal man ska hämta. Orden bekräftas via mikrofon. Arbetet kan även innebära packning och orderhantering för E-handeln, godsmottagning samt körning av skjutstativtruck.
För att lyckas i rollen söker vi dig som:
Fyllt 18 år samt behärskar svenska i tal och skrift
Trivs med högt tempo och kan hantera en fysiskt intensiv arbetsdag
Har drivkraft att utföra dina arbetsuppgifter på ett strukturerat och effektivt sätt
Är självgående, stresstålig och alltid mån om att göra ett bra jobb
Tillsammans med dina kollegor medverka till en trivsam arbetsmiljö
Det är meriterande om du har du truckkort A-B samt erfarenhet av truckkörning
Det här är dina möjligheter
Med snabb expansion följer goda utvecklingsmöjligheter. Vill du vara med och utvecklas tillsammans med oss? Vi erbjuder dig kul och spännande arbetsdagar i ett företag som värnar om sina medarbetare och kunder!
Bra att veta
Vi söker nu medarbetare som kan arbeta heltid med start under november, anställning gäller till mitten av december eller slutet av året. Anställningen är en tidsbegränsad anställning. Visar du framfötterna finns det god chansen att återkomma till en längre anställning under våren.
Som lagerarbetare har vi olika skift och just nu söker vi de som kan arbeta dagtid, måndag till fredag kl.7-16 vi kommer även rekrytera ett fåtal till ständig kväll, måndag till torsdag kl.16- 24. Jula strävar efter att vara en jämställd arbetsplats med dynamiska grupper.
Så här söker du
Vill du följa med på vår resa? Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt och ta chansen till en karriär i ett expansivt företag! Vi håller intervjuer löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. All kommunikation avseende rekryteringsprocessen kommer ske mail-ledes, vi vill därför be dig att vara lite extra uppmärksam på mailinkorgen!
Eventuella frågor besvaras via mail: cl.admin@jula.com
.
Sista ansökningsdag för tjänsterna är 10 november.
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
