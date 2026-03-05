Vi söker nu lagermedarbetare till vår kund Svekon i Kungsängen!
2026-03-05
Vi söker nu en lagermedarbetare till vår kund Sveon där du blir en viktig del i att säkerställa ett effektivt flöde av material till och från produktionen. Rollen innebär både praktiskt arbete i lagermiljö och arbete i system för att registrera och följa upp materialhantering.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
• In och utleveranser av gods.
• Paketering och lastning.
• Inventering.
• Stötta andra funktioner inom verksamheten vid behov.
• Truckkörning samt enklare plockuppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en produktionsnära roll. Du har ett strukturerat arbetssätt, är lösningsorienterad och gillar att bidra till ett smidigt materialflöde.
Vi ser gärna att du har:
• Truckkort (A1-4 och B1-4) samt erfarenhet av truckkörning.
• Erfarenhet av lager- eller materialhantering inom produktion.
• Systemvana och erfarenhet av att arbeta i lager-/affärssystem.
• God kommunikativ förmåga och ordningssinne.
• Flytande svenska i tal och skrift.
• Är svensk medborgare (krav)
Meriterande:
• Traversutbildning samt säkra lyft, hjullastare och liftutbildning.
• God erfarenhet av skjutstativtruck och motviktstruck
Om verksamheten
Viktigt att veta:
Detta är ett säkerhetsklassat uppdrag vilket innebär att du behöver vara svensk medborgare. Säkerhetsprövning och bakgrundskontroll kommer att genomföras.
