Vi söker nu lagermedarbetare till vår kund Svekon i Kungsängen!

Uniflex AB / Lagerjobb / Upplands-Bro
2026-07-13


Visa alla lagerjobb i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige

Vi letar just nu efter en lagermedarbetare till vår kund Svekon, där du kommer att spela en central roll i att säkerställa ett smidigt och effektivt materialflöde till och från produktionen. Tjänsten omfattar både praktiskt arbete i lagermiljö samt administrativa uppgifter i system för registrering och uppföljning av materialhantering.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
• In och utleveranser av gods.
• Paketering och lastning.
• Inventering.
• Stötta andra funktioner inom verksamheten vid behov.
• Truckkörning samt enklare plockuppgifter
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en produktionsnära roll. Du har ett strukturerat arbetssätt, är lösningsorienterad och gillar att bidra till ett smidigt materialflöde. Vi ser gärna att du har:
• Truckkort (A1-4 och B1-4) samt erfarenhet av truckkörning.
• Erfarenhet av lager- eller materialhantering inom produktion.
• Systemvana och erfarenhet av att arbeta i lager-/affärssystem.
• God kommunikativ förmåga och ordningssinne.
• Flytande svenska i tal och skrift.
• Är svensk medborgare (krav)
Meriterande:
• Traversutbildning samt säkra lyft, hjullastare och liftutbildning.
• God erfarenhet av skjutstativtruck och motviktstruck
Om verksamheten
Viktigt att veta: Detta är ett säkerhetsklassat uppdrag vilket innebär att du behöver vara svensk medborgare. Säkerhetsprövning och bakgrundskontroll kommer att genomföras.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8060946-2099494".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta)
111 35  STOCKHOLM

Jobbnummer
10001792

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