Vi söker nu lagermedarbetare till vår kund i Kungsängen!
Lagerjobb / Stockholm
2025-11-04
Vi söker nu en lagermedarbetare till en produktionsanläggning där du blir en viktig del i att säkerställa ett effektivt flöde av material till och från produktionen. Rollen innebär både praktiskt arbete i lagermiljö och arbete i system för att registrera och följa upp materialhantering.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
• Truckkörning och hantering av material till produktionen.
• In- och utleveranser samt kontroll av gods.
• Registrering och uppföljning i system.
• Säkerställa ordning och reda i lagermiljön.
• Stödja produktionen med rätt material på rätt plats i rätt tid.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en produktionsnära roll. Du har ett strukturerat arbetssätt, är lösningsorienterad och gillar att bidra till ett smidigt materialflöde.
Vi ser gärna att du har:
• Truckkort och erfarenhet av truckkörning.
• Erfarenhet av lager- eller materialhantering inom produktion.
• Systemvana och erfarenhet av att arbeta i lager-/affärssystem.
• God kommunikativ förmåga och ordningssinne.
• Flytande svenska i tal och skrift.
Om verksamheten
Viktigt att veta:
Detta är ett säkerhetsklassat uppdrag vilket innebär att du behöver vara svensk medborgare. Säkerhetsprövning och bakgrundskontroll kommer att genomföras. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67996".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Arbetsplats
Uniflex Installation och Logistik AB Jobbnummer
