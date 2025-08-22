Vi Söker Nu Konstruktörer Och Plc Programmerare Till Afry I Skövde Och Laxå
2025-08-22
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-08-22Beskrivning av jobbet
AFRY i Skövde och Laxå har de senaste åren med framgång levererat flera stora projekt inom automation, mekanik- och elkonstruktion.
Till vårt team vill vi nu växa med konstruktörer och PLC programmerare inom områden så som automation, mekanik och elkonstruktion.
Några exempel på arbetsuppgifter är:
Konstruera och beräkna.
Ansvara för dokumentation.
Delta och ibland leda utvecklingsprojekt.
Inköp och beställningar till projekt.
Hantera artikel-/reservdelslistor.
Skapa system- och funktionsbeskrivningar. Kvalifikationer
Du är konstruktör eller plc-programmerare med erfarenhet från områden såsom som automation, mekanik och elkonstruktion och du har några års erfarenhet. Du är boende i Skövde alternativt Laxå eller kan tänka dig att dagspendla till ett av våra fina kontor.
Du gillar du att leverera en konstruktion där du är lika stolt över att den tekniska lösningen håller konstruktionsstandarder och kundkrav som att konceptet gjorts kostnadseffektivt och att tidsplanen har hållit. Som person tror vi att du är driven, nyfiken och trygg i att ta egna initiativ.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. För tjänsten krävs att du har B-körkort och att du är flexibel då resor i tjänsten kan förekomma.
Vi tycker att det är viktigt att du har en förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt för att skapa förtroende ute hos kunderna samt för att ge de andra i projektteamet de bästa förutsättningarna att lyckas. Det är vi som team som levererar lösningen och även om du kommer att vara en nyckelspelare så måste du framför allt vara en lagspelare!
Hoppas vi har fångat ditt intresse! Vi ser fram emot att höra från dig på ett eller annat sätt!
Ytterligare information
Uppdraget utgår från AFRYs kontor i Skövde eller Laxå. Befattningen kan kräva att du genomgår och godkänns enligt vid tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, det medföra krav på ett visst medborgarskap och en godkänd registerkontroll.https://sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd.htmlhttps://sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd/registerkontroll.html
Något av det vi kan erbjuda dig:
En trygg anställning med fast lön och kollektivtal - komponenter som är en självklarhet för oss!
En stark kultur som präglas av att dela kunskap och kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner. Vi lär oss av varandra på daglig basis i vårt arbete.
En flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid.
Årligt friskvårdbidrag, företagshälsovård, tjänstepension med personlig rådgivning mm.
Club AFRY - Vår personalklubb med möjlighet till kultur- och sportevenemang, bokklubb, stuguthyrning, yoga mm.
AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri.
Intervjuer och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-08-31
Under semesterperioden kan återkoppling kring din ansökan dröja något, vi hoppas på din förståelse för detta.
Kontaktuppgifter för frågor
Har du frågor kring tjänsten kontaktar du/
Patrik Hansson sektionschef på 010-5056880 patrik.hansson@afry.com
Marcus Rundqvist Gruppchef 010-5054646 marcus.rundqvist@afry.com
Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontaktar du/
Rekryterare Anders Kristiansen på 0722-053165 anders.a.kristiansen@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
