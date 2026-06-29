Vi söker nu framtida teknikkonsulter till Umeå och Luleå!
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2026-06-29
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Vill du arbeta i tekniska miljöer där utveckling, innovation och problemlösning står i fokus? Våra kunder söker löpande teknikkonsulter för uppdrag inom bland annat produktion, konstruktion, kvalitet, processutveckling och projektledning. Vi välkomnar även studenter som söker deltidsarbete vid sidan av studierna och vill få praktisk erfarenhet inom teknik och industri redan under utbildningen. Skicka in din intresseanmälan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
I rollen som teknikkonsult får du möjlighet att arbeta i varierande miljöer och bidra i både daglig verksamhet och långsiktiga utvecklingsprojekt. Uppdragen kan skilja sig åt beroende på kund och bransch, men gemensamt är att du arbetar nära teknik, produktion och verksamhetsutveckling.
Du kan exempelvis arbeta med att effektivisera processer, stötta produktionen, koordinera tekniska projekt eller säkerställa att produkter och arbetssätt håller hög kvalitet. Rollen innebär många kontaktytor och passar dig som gillar att kombinera teknik med samarbete och förbättringsarbete.
Du erbjuds
Vid en eventuell anställning erbjuds du stöd från en engagerad konsultchef på Academic Work, möjlighet att utvecklas inom flera tekniska områden, bygga ett värdefullt nätverk och samla erfarenhet från olika teknik- och industribolag genom både heltids- och deltidsuppdrag.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på din kompetens, erfarenhet och vilket uppdrag som blir aktuellt. Vi matchar dig med uppdrag som passar din profil, och i samband med det får du mer information om den specifika rollen och dess arbetsuppgifter.
Vi söker dig som
Har en universitets- eller högskoleutbildning inom exempelvis maskinteknik, industriell ekonomi eller liknande
Har erfarenhet från industri, produktion eller tekniskt arbete
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då detta förekommer i det dagliga arbetet
Har ett tekniskt intresse och trivs med problemlösning och utveckling
För att lyckas i rollen
Vi tror att du är en person som tar initiativ, arbetar strukturerat och trivs i samarbeten med många olika kontaktytor. Du har ett analytiskt tänk och motiveras av att hitta lösningar och driva förbättringar framåt.
Detta är en intresseanmälan och vi tar enbart kontakt med kandidater utifrån våra kunders behov. Vid registrering sparas dina uppgifter och kan sökas fram i samband med framtida rekryteringar.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9BKSPP". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta
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903 27 UMEÅ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9982793