Vi söker nu för vår kunds räkning: AM - Mediasäljare
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de absolut bästa kandidaterna.
Vi söker nu för vår kunds räkning: AM - Mediasäljare
Nu söker vi dig som kan utveckla reklamaffären för Sveriges största privatägda sajt! Med 2 miljoner unika besökare varje månad är möjligheterna oändliga för den lösningsorienterade. Dagens kärnaffär är riktad annonsering och olika typer av sponsorskap inom specifik målgrupp, där de är det givna valet för att lansera en tjänst/produkt.
Du kommer att ansvara för nya kunders hela säljresa genom att identifiera presumtiva kunder, boka möten och stänga affärer. Du kommer efter hand att bygga upp din egen kundportfölj och bearbeta för förlängning av pågående processer och/eller göra nya affärer beroende på behov. Kunderna består både av mediebyråer, stora annonsörer och välkända varumärken.
Ansvarsområden
Ansvara för din kundportfölj som består av både befintliga och nya kunder.
Arbeta med kundbearbetning och kundutveckling genom hela säljprocessen.
Ha eget budget- och resultatansvar.
Utveckla långsiktiga relationer med kunden för ökat kundengagemang och ökat värde i affären.
Vara kreativ i tänkande och bidra till utvecklingPubliceringsdatum2025-10-20Kvalifikationer
Du har minst 3 års digital försäljningserfarenhet och ett upparbetat kontaktnät bland mediebyråer. Självklart har du goda säljresultat i bagaget och ser affären ur ett helhetsperspektiv. Du är resultatinriktad, ambitiös och ansvarstagande.
Vidare tror vi att du gillar att omge dig av kollegor, har ett strukturerat arbetssätt och en pådrivande inställning. Du månar om god kvalité i allt du gör och respekterar mål och når dem ofta. Vi förutsätter att du är självgående och värderingsdriven med hjärtat på rätt ställe.Egenskaper som vi värdesätter är att du är ambitiös, ansvarstagande och har en positiv inställning till dina kollegor.Så ansöker du
I denna rekrytering lämnas ansökan via Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Alla våra lediga tjänster hittar du på www.talentpartner.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9563741