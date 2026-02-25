Vi söker nu flertalet hotellmedarbetare - Sommarvikariat 2026
Jula AB / Receptionistjobb / Sandviken Visa alla receptionistjobb i Sandviken
2026-02-25
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jula AB i Sandviken
, Gävle
, Ockelbo
, Avesta
, Falun
eller i hela Sverige
Gysinge Herrgård har lockat besökare i århundraden - och vi förstår varför. Här möts historia och natur i ett unikt samspel vid Dalälvens strand. Med 67 hotellrum, restaurang, café och konferenslokaler erbjuder vi våra gäster något utöver det vanliga.
Nu söker vi sommarvikarier till flera av våra avdelningar:
Städ | Reception | Restaurang/servering | Café
Vad innebär rollerna?
Som hotellmedarbetare är du en viktig del av helhetsupplevelsen för våra gäster. Oavsett om du välkomnar i receptionen, städar rummen med omsorg eller serverar med ett leende. Här hjälps vi åt, är prestigelösa och jobbar tillsammans över avdelningsgränserna.
Vi söker dig som:
Brinner för service och gillar att göra skillnad
Är flexibel, ansvarstagande och har nära till leende
Talar svenska och gärna engelska
Har erfarenhet från hotell, service eller restaurang (meriterande)
Bra att veta:
Sommarvikariat med varierad sysselsättningsgrad
Arbetstider: dag, kväll och helg
Tillträde enligt överenskommelse
Kollektivavtal via HRFPubliceringsdatum2026-02-25Så ansöker du
Rekrytering sker löpande. Frågor? Kontakta rekryterande chef Annika Carlström:annika.carlstrom@julahotell.se Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jula AB
(org.nr 556250-6252), https://www.jula.se/ Jobbnummer
9763988