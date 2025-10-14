Vi söker nu flera nya medarbetare som vill jobba med hemstädning.
City Städservice Sverige AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos City Städservice Sverige AB i Stockholm
City Hemservice är ett företag som erbjuder privatpersoner hushållsnära tjänster med fokus på hemstäd. Kvalité, Service, Renlighet och Trygghet är de värdeord som genomsyrar det arbete vi gör hos oss. Allt vi gör är fokuserat på att kundupplevelsen skall vara så positiv som möjligt, det är vår absoluta ambition.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Du kommer utföra samtliga förekommande städmoment inom regelbunden veckostädning, storstädning och flyttstädning hemma hos våra kunder. Du åker med kollektiva färdmedel till uppdragen och vi använder eget rengöringsmedel som du tar med dig i en väska. Vidare kan även uppgifter såsom tvätta, stryka och vika kläder förekomma.Utbildningsbakgrund
Vi värdesätter att ge våra medarbetare en bra grund och rätt förutsättningar för att klara av jobbet. Det innebär att du först kommer få en gedigen introduktion och utbildning av oss innan du åker själv till dina kunder. Utbildningen omfattar även praktik tillsammans med vår cleaning supervisor under 1-2 veckor. Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och flexibel. Du trivs med att städa och att hålla rent och delar City Hemservice vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå, att du är lyhörd för kundens behov och att du är noggrann och har en känsla för detaljer. Du har lätt för att skapa goda relationer med kunder och är flexibel gällande arbetstider och extra uppdrag.
Meriter (ej krav)
• Erfarenhet från hemstädning.
• Kunskap i svenska språket.
• Du ska kunna arbeta i hem där det kan finnas hund och katt samt att du inte har allergier mot något annat som kan förekomma i ett hem.
Arbetsomfattning
Vi söker personer som kan arbeta minst 50% upp till heltid 100%. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: ansokan@cityhemservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare City Städservice Sverige AB
(org.nr 556807-3026) Jobbnummer
9557000