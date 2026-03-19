Vi söker nu fler medarbetare till vårt team
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gävle
2026-03-19
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Gävle
, Sandviken
, Ovanåker
, Hofors
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för en annan människa? Då kan du vara den jag söker!
Jag är en kvinna på 70+ som bor i en lägenhet i Hamrånge. Jag söker nu timvikarier som kan jobba när min ordinarie personal har semester eller är sjuk. Jag vill ha en lugn och fridfull vardag och tycker om att läsa, kolla på tv och umgås med min katt. Mina assistenter är mina förlängda armar och ben och hjälper mig med kommunikationen när jag behöver det.
Du arbetar med mig i de miljöerna där jag vistas. En stor del av tiden arbetar du i min lägenhet. Jag har assistans under hela dygnet fördelat på dag eller kväll/nattpass.
Dina egenskaper:
Ditt jobb är ett serviceyrke som ställer stora krav på personliga egenskaper. Jag söker en lugn, inkännande och mjuk person med stor respekt för den personliga integriteten. Någon som tycker om att jobba med människor och som vill vara med och göra min vardag meningsfull. Jag söker dig som är bra på att känna av olika situationer och är trygg i dig själv. Jag vill också att du förstår vikten att följa mina rutiner och respekterar min vilja. Erfarenhet av diabetes är meriterande. Hos mig arbetar bara kvinnor och jag är rökare så du bör ej vara känslig för det. Då katt finns i hemmet måste du även tåla pälsdjur.
Sök jobbet:
Du söker jobbet genom att skapa ett konto och fyller i din profil. Där kan du ladda upp CV och personligt brev. När profilen är klar klickar du på ''lediga tjänster'' och söker denna tjänst. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan! Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för samtliga nyanställda, för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll som personlig assistent. Du kommer även att få gå de utbildningar som A-Assistans rekommenderar. Dina ansökningshandlingar gås igenom av personal på A-Assistans samt av kundens anhöriga.
Om A-Assistans:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har drygt 500 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), https://a-assistans.se/
803 20 GÄVLE
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
A-Assistans Gävle Jobbnummer
9807493