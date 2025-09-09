Vi söker nu fler medarbetare till vårt team inom trädgårdsanläggning.
2025-09-09
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
Clean Garden Sverige AB (CGAB) växer och söker nu fler engagerade medarbetare till vårt team inom trädgårdsanläggning.

Om företaget
CGAB är ett etablerat och växande företag med bas i Ystad. Vi arbetar över hela Skåne, med särskilt fokus på de södra delarna, och erbjuder tjänster inom trädgårdsanläggning, stensättning och trädgårdsskötsel. Vår styrka ligger i kombinationen av yrkesstolthet, erfarenhet och ett starkt team som alltid levererar hög kvalitet till både privata och offentliga kunder.
Vi står inför en spännande utveckling - med målet att växa och etablera oss i fler delar av Skåne de kommande åren. Att vara en del av CGAB innebär därför inte bara en trygg anställning i ett stabilt företag, utan också möjligheten att växa med oss när vi tar nästa steg framåt.Dina arbetsuppgifter
Mindre stensättning av gångar, uppfarter och murar etc
Anläggning av gräsmattor, planteringar och uteplatser
Markberedning och enklare maskinkörning
Utföra arbetet med känsla för kvalitet och detaljer
Vi söker dig som
Har erfarenhet av stensättning och trädgårdsanläggning
Är praktiskt lagd, noggrann och lösningsorienterad
Trivs med fysiskt arbete utomhus i alla väder
Har B-körkort (meriterande med BE eller maskinförarbevis)
Trivs att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
Möjligheten att arbeta i ett företag med goda framtidsutsikter
En varierad vardag där du får arbeta praktiskt och kreativt i spännande projekt
Goda utvecklingsmöjligheter och chans att bredda din kompetens
En arbetsmiljö där vi sätter laganda, yrkesstolthet och arbetsglädje i centrum
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@cleangarden.se
ange "Trädgårdsanläggare" i ämnesfältet - vi rekryterar löpande, så vänta inte!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@cleangarden.se
