Vi söker nu extra vikarier till vår kund i Piteå!
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
2026-08-03
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God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Lugn och trygg personlig assistent sökes till kund i Djupviken/Piteå
God Assistans söker nu en varm, stabil och ansvarsfull personlig assistent till en av våra kunder i Djupviken. Vi är ett företag med stort hjärta, hög kompetens och lång erfarenhet inom personlig assistans. Hos oss står både kunder och medarbetare i centrum, och vi arbetar alltid för att skapa trygghet, kvalitet och enkelhet i vardagen.
Om tjänsten Vår kund bor i egen lägenhet och söker dig som vill arbeta på en fast schemarad, med främst nattarbete med sovande jour en del av natt. Även olika arbetstider över dygnet samt helgarbete. Du blir en viktig del av kundens vardag och stöttar honom både i hemmet och i den dagliga verksamheten.
Om kunden Kunden har autism och epilepsi, vilket innebär att du behöver vara lyhörd, tålmodig och trygg i att läsa av och förstå hans behov. Han uppskattar aktiviteter och vill gärna komma ut på promenader, cykelturer, bussresor och olika utflykter. För honom är det viktigt att du är rökfri.
Vi söker dig som:
Är lugn, trygg och ansvarsfull och vill jobba extra på helger och vardagar framförallt nätter och det innefattar också väntetid.
Har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer
Är motiverande och närvarande i stunden
Har körkort och tillgång till bil (krav)
Är rökfri
Vill du bli en del av ett företag som värdesätter både dig och kunden högt? Läs gärna mer om oss på www.godassistans.se
och skicka in din ansökan redan idag.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Anbudsgatan 1 (visa karta
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931 57 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
10020172