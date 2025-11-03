Vi söker nu engagerade montörer inom ventilation, plåtslageri och isolering
2025-11-03
Vi söker söker nu för kunds räkning montörer till vårt team inom ventilation & plåt
Vill du vara en del av ett väletablerat företag med stark lokal förankring och hög teknisk kompetens? Vi söker nu engagerade montörer inom ventilation, plåtslageri och isolering. Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat team där kvalitet, säkerhet och yrkesstolthet står i centrum.
Om rollen
Som Montör arbetar du med varierande uppdrag inom:
Montering av ventilationssystem och byggnadsplåt
Isolering av rör, kanaler och tekniska installationer enligt branschstandard
Fastighetsmontage och speciallösningar
Samarbete med kollegor och projektledare för att säkerställa högsta kundnytta
Du kommer att ingå i ett engagerat team där vi tillsammans levererar kvalitet och säkerhet till både privatpersoner, företag och fastighetsägare.
Vi söker dig som:
Är noggrann, lösningsorienterad och gillar att arbeta fysiskt
Har god samarbetsförmåga och gillar att ta ansvar
Flytande i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort (krav)
Minst 18 år gammal
Det viktigaste är din inställning, arbetsvilja och förmåga att bidra till laget.
Meriterande:
Har erfarenhet av praktiskt arbete inom bygg, VVS, plåt eller industri
Certifikat inom heta arbeten, fallskydd eller lift
Erfarenhet av ritningsläsning
Erfarenhet från industriella miljöer eller serviceuppdrag
Vi erbjuder:
Varierande arbetsmiljöer - från villatak till fastighetsprojekt
Ett sammansvetsat team med högt i tak och mycket skratt
Möjlighet till utbildning
Information
Plats: Luleå
Plats: Luleå
Anställningsgrad: 100%, Heltid
Publiceringsdatum 2025-11-03
Är detta något för dig?
Ansök via vårt formulär på hemsidan eller skicka ditt CV och personliga brev till oss. Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du kan föra över dina idrottsliga färdigheter till arbetslivet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök om jobbet på vår hemsida Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9586795