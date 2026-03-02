Vi söker nu en vikarierande undersköterska till demensboendet Norden!
Hedemora kommun / Undersköterskejobb / Hedemora Visa alla undersköterskejobb i Hedemora
2026-03-02
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedemora kommun i Hedemora
, Borlänge
eller i hela Sverige
Norden har åtta avdelningar med sex boende per avdelning och är inriktat till människor som har en diagnostiserad demenssjukdom.
Som undersköterska på Norden ger du omvårdnad och serviceinsatser med utgångspunkt i de boendes behov. Ditt arbete präglas av ansvar, samspel och strävan efter att ge bästa möjliga omvårdnad.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Att dagligen arbeta med ett lugnt bemötande som kräver stort tålamod och förståelse för våra boendes vardag. Att dokumentera den omsorg och omvårdnad du ger, är en viktig del av det dagliga arbetet. I uppdraget ingår även att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt följa rutiner och föreskrifter som förekommer i vår verksamhet. Du är kontaktperson till en eller två boenden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Tidigare erfarenhet från arbete på särskilt boende är meriterande likväl som kunskap och/eller erfarenhet av att arbeta med människor med demenssjukdomar.
Som person är du självständig, ansvarsfull, god initiativförmåga, samarbetsvillig och har lätt för att kommunicera i tal och skrift.
Du ska ha förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer till alla boende, närstående samt till dina arbetskamrater med ett gott bemötande.
Vi vill att våra medarbetare ska vara positiva, engagerade och vilja bidra till att utveckla verksamheten genom delaktighet och ansvar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du är van att arbeta med digitala arbetsverktyg som mobil, dator eller läsplatta. Du besitter goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Detta för att kunna dokumentera den omvårdnad du ger samt att kunna kommunicera med våra boende och andra aktörer i vår verksamhet.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten.
Från och med den 1 juli 2023 blir befattningen undersköterska en skyddad titel. För att få vara anställd som undersköterska krävs därför ett bevis från Socialstyrelsen. Du som jobbsökande behöver själv ansöka om beviset via Socialtjänstens e-tjänst, e-tjänsten öppnar den 1 juli 2023. När du visar upp beviset om skyddat titel får du befattningen undersköterska, fram till dess anställs du som vårdbiträde. Du kan läsa mer om reglerna på Socialstyrelsens hemsida: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi eftersträvar mångfald på vår arbetsplats.
Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OF 12/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/ Kontakt
Enhetschef
Martina Ström 0225-34000 Jobbnummer
9771285