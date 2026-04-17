Vi söker nu en vikarierande sektionschef inom personlig assistans
2026-04-17
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Som sektionschef hos oss inom Socialförvaltningen i Ljungby kommun kommer du att bli en värdefull medlem i en ledningsgrupp bestående av totalt 12 sektionschefer inom området Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF). Ledningsgruppen har en gemensam Verksamhetschef. Tillsammans arbetar vi för att våra arbetsdagar ska präglas av ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö. Du kommer tillsammans med dina kollegor ha en aktiv roll i att bedriva ett gemensamt utvecklingsarbete. I rollen som sektionschef hos oss kommer du vara ansvarig chef för några av våra verksamheter inom personlig assistans.
Som sektionschef ansvarar du för din verksamhets kvalitet, personal, arbetsmiljö och budget samt den administration som kommer med dessa ansvarsområden. Den ledningsgrupp du ingår i strävar efter att fungera som ett handlingskraftigt team och du kommer ha ett nära samarbete med dina närmaste kollegor. I ditt chefsuppdrag är det också viktigt att du, i samspel med övriga chefer, skapar förutsättningar för kompetensutveckling, engagemang och arbetsglädje.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen om minst 180 hp lämplig för uppdraget. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från verksamheter för personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
Det är meriterande om du har ledarerfarenhet från verksamheter med större personalgrupper. Har du erfarenhet av förändringsledarskap, att arbeta i en politiskt styrd organisation eller erfarenhet från uppdrag där systematisk analys, uppföljning och utvärdering ingår är också detta meriterande.
Vi förutsätter att du är van datoranvändare och har god kännedom om administration och administrativa system som ett verktyg i arbetet. Du uttrycker dig tydligt och välformulerat i både tal och skrift på svenska.
Vi söker dig som är:
• en närvarande ledare med förmåga att motivera, inspirera och med engagemang och förtroende ge medarbetarna såväl stöd som ansvar.
• lyhörd, smidig som lyssnar, kommunicerar och är tydlig med verksamhetens mål och kan förmedla budskap.
• stabil, har personlig mognad och ett prestigelöst förhållningssätt. Du har lätt för att förhålla dig till ändrade omständigheter.
För att du ska trivas och lyckas med ditt uppdrag tror vi att du har ett stort samhällsengagemang, god omvärldsbevakning med både helhetssyn och strategisk förmåga och mod att fatta beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Tjänsten kan komma att förlängas till en tillsvidareanställning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg behöver inte bifogas ansökan utan tas med vid en eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera arbete med familj och fritid, därför tillämpar vi flextid i de verksamheter där det tillåter. Vi har möjlighet till semesterväxling, subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Som medarbetare har du gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad vid närliggande träningsanläggning och äventyrsbad, samt möjlighet att delta i andra aktiviteter.
Ljungby kommun erbjuder In- och medflyttarservice. Det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare.
Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att avbryta rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319837".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
341 83 LJUNGBY
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen
Samordnare OF
Lisa Solvang lisa.solvang@ljungby.se 0372789761
