Vi söker nu en vagnsreparatör till Sundsvall!
2025-08-29
Vill du arbeta med teknik i en roll där säkerhet och kvalitet står i fokus? På Euromaint i Sundsvall söker vi nu en Reparatör inom vagnunderhåll. Här blir du en del av ett kompetent team som ser till att järnvägens vagnar alltid är i toppskick - och att trafiken rullar som den ska.
Om rollen
Som reparatör ansvarar du för att underhålla och reparera järnvägsvagnar. Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du säkerställer att våra högt ställda krav på kvalitet och säkerhet uppfylls och bidrar samtidigt till att utveckla arbetsmetoder och skapa en trygg arbetsmiljö.
Vem vi söker
Det här behöver du ha med dig
* Gymnasieutbildning (minst 2-årig)
* Godkänd hälsokontroll och behörighetsutbildning, eller motsvarande erfarenhet
* Noggrannhet, ansvarskänsla och intresse för teknik och problemlösning
Det är meriterande om du också har
* Erfarenhet av tekniskt underhåll eller reparation
* Erfarenhet från industri- eller verkstadsmiljö
* Kunskap om 5S eller liknande arbetsmetoder
Om Euromaint: Euromaint är Sveriges ledande företag inom underhåll av järnvägsfordon. Vi erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll och ser till att våra kunders fordonsflottor fungerar optimalt. Med verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder är vi en arbetsplats för många av Sveriges främsta specialister. Euromaint har cirka 1 000 medarbetare och en omsättning på 1,5 miljarder kronor (2021). Sedan 2019 ägs vi av den spanska tågtillverkaren CAF.
Vi erbjuder
* Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per årErsättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
* Kompetensutveckling och interna utbildningar
* En trygg arbetsgivare i en samhällsviktig bransch
Plats & omfattning
* Plats: Sundsvall
* Omfattning: Heltid
* Anställningsform: Tillsvidare, med 6 månaders provanställning
Rekryteringsprocess
Arbetet är säkerhetsklassat, vilket innebär att en säkerhetsprövning genomförs innan anställning. Euromaint ansvarar för denna process.
Utöver det gör vi även bakgrundskontroll, ID-kontroll och referenstagning på slutkandidaten. Som en del av rekryteringsprocessen ingår även Master-testerna OPTO och CORE.
Ansök via vår karriärsida senast 28/8 2025. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Norbäck, Produktionsledare, på Erik.Norback@euromaint.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Euromaint Rail AB
