Vi söker nu en underhållstekniker till Vida VMO!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinreparatörsjobb / Nybro Visa alla maskinreparatörsjobb i Nybro
2025-08-20
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Nybro
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige
Är du mekaniskt händig och vill utvecklas inom underhållsarbete? Vida VMO söker nu en engagerad underhållstekniker till sitt team, med placering på kvällsskift.
Som underhållstekniker ingår du i Vidas underhållsteam och du arbetar med reparationer och förebyggande underhåll på sågverket. Det kontinuerliga förbättringsarbetet är också en del av arbetet.
Arbetet kan även omfatta enklare uppgifter såsom städning och lokalvård kopplade till underhållsarbetet.
Arbetstiden är främst kvällstid måndag-fredag, kl. 17.00-02.00. Placering i Orrefors.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har en mekanisk bakgrund och gärna erfarenhet från industriellt arbete
• Är ansvarstagande, samarbetsvillig och flexibel
• Trivs i en praktisk roll och varierande roll
• Har B-körkort och tillgång till bil.
• Meriterande är om du har truckkort
Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men utför arbetet som konsult hos vår kund. Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9468170