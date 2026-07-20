Vi söker nu en transportlärare med inriktning mot transportteknik
Utbildning Nord / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Övertorneå Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Övertorneå
2026-07-20
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eller i hela Sverige
Vi bedriver i samarbete med Gränsälvsgymnasiet gymnasieprogrammet Fordons och Transport för att möta den stora efterfrågan som finns på mekaniker och yrkesförare. Utbildning Nord bedriver även vuxenutbildning för mekaniker med deltagare från Finland, Norge och Sverige. Nu söker vi dig som, tillsammans med vårt engagerade team på fordonsutbildningarna, vill vara med och utveckla yrkesförarutbildning på gymnasienivå.
Profil på den vi söker
Har yrkeserfarenhet från branschföretag inom fordonsbranschen som lastbilsförare.
Krav är minst C-behörighet.
Det är positivt om du har pedagogisk kompetens genom utbildning eller erfarenhet.
Meriterande är om du är behörig som yrkeslärare med lärarlegitimation och/eller trafiklärare tunga fordon, C/CE.
Meriterande är även om du har andra behörigheter inom vårt utbildningsområde exempelvis CE-kort, truck, hjullastare eller liknande.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Positivt är även ytterligare språkkunskaper som meänkieli, finska, norska eller engelska.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du som lärare ska planera och bedriva undervisning på gymnasiet, både praktiskt och teoretiskt samt dokumentera densamma.
Som person är du flexibel, har en positiv inställning samt har ansvarskänsla. Det är viktigt att du tycker om att arbeta i team och har lätt för att samarbeta med all personal.
Kontakta oss gärna för mer information om tjänsten. Kontaktperson: Patrik Aili, utbildningschef för fordonsutbildningarna, mobil +46 (0)72 555 70 51. e-post: patrik.aili@utbnord.se
Löpande urval sker och anställning kan ske innan ansökningstidens utgång. Skicka därför din ansökan snarast! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: patrik.aili@utbnord.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbildning Nord
, https://utbnord.se/kontakt/lediga-tjanster
Skolvägen 12 (visa karta
)
957 21 ÖVERTORNEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Kontakt
Facklig kontakt för Sveriges Lärare
Peter Stenberg peter.stenberg@utbnord.se 072-5550776 Jobbnummer
10007545