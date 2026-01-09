Vi söker nu en trafikledare som trivs bra i högt tempo!

Posti Logistics Staffing AB / Logistikjobb / Göteborg
2026-01-09


Publiceringsdatum
2026-01-09

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo, gillar att ha många bollar i luften och brinner för trafikledning

Du motiveras av att planera, styra och optimera trafikflöden i en dynamisk och tempofylld miljö. Du trivs med att arbeta operativt och har en god förståelse för hur effektiva flöden och snabba beslut bidrar till en välfungerande verksamhet. Som person är du en lagspelare som samarbetar tätt med kollegor och bidrar till ett stabilt och lösningsorienterat arbetssätt.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att arbeta i ett team som ansvarar för planering, styrning och uppföljning av transporter och resurser. Rollen omfattar hela flödet från planering till genomförande och uppföljning. Arbetet sker huvudsakligen via telefon, mejl och digitala planeringssystem där datorn är ditt främsta arbetsverktyg.

I rollen ingår att övervaka trafikflöden, hantera avvikelser, fatta snabba beslut och säkerställa att rätt resurser finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Du arbetar kontinuerligt med att optimera planeringen utifrån verksamhetens behov, kapacitet och förutsättningar.

Profil
Kvalifikationer
Du är självgående och van vid att söka information samt följa fastställda rutiner, processer och säkerhetsföreskrifter. Du trivs i en roll där arbetsdagen är varierad och där förutsättningar snabbt kan förändras.

Dina personliga egenskaper
• Har lätt för att prioritera och fatta beslut under tidspress
• Visar driv, ansvarstagande och engagemang
• Arbetar strukturerat, lösningsorienterat och proaktivt
• Samarbetar väl i team och delar information tydligt
• Känner dig trygg i att ta operativt ansvar och leda arbetet i stunden

Kompetens och erfarenhet:
• God kommunikativ förmåga i samarbete med interna funktioner
• Erfarenhet av trafikledning, logistik eller planering är meriterande men inget krav
• God datorvana och kunskaper i Office 365
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Vi erbjuder:
• Möjlighet att påverka och utveckla trafikledningsfunktionen
• En prestigelös organisation med korta beslutsvägar
• En central roll i den dagliga driften tillsammans med ett engagerat team
• Kompetensutveckling inom trafikledning och planering

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4957".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ilmar Keyo
ilmar.keyo@posti.com

Jobbnummer
9676979

