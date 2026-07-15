Vi söker nu en strategisk inköpare inom IT och HR-tjänster
Adecco Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-07-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Är du en erfaren inköpare med passion för strategiskt inköp och stark förmåga att driva affärer framåt? Vi söker nu en självgående och affärsdriven inköpare med inriktning mot indirekta inköp som kommer att ansvara för inköp av IT-mjukvara och HR-tjänster i en global organisation. I rollen får du arbeta i en internationell miljö där du driver upphandlingar, förhandlingar och besparingsinitiativ samtidigt som du samarbetar tätt med både lokala och globala intressenter. Här får du möjligheten att påverka, utveckla leverantörsrelationer och bidra till kontinuerliga förbättringar inom inköpsfunktionen.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start 1 oktober 2026 och löper i ca.10 månader, med möjlighet till förlängning. Placering är på kontoret i Mölndal med möjlighet att arbeta hemifrån 1-2 dagar i veckan.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för indirekta inköp av IT- mjukvara och HR-tjänster i Europa.
Driva och genomföra förhandlingar med leverantörer samt hantera leverantörsbasen inom ansvarsområdet.
Identifiera och genomföra besparingsinitiativ samt hantera RFQ-processer i Ariba.
Analysera spend- och prisdata för att identifiera affärsmöjligheter och förhandlingsunderlag.
Samarbeta med lokala, operativa och globala inköpsteam för att implementera strategier och initiativ.
Identifiera möjligheter att konsolidera inköp och optimera avtal och leverantörsvolymer.
Bidra till förbättringar av processer, system och arbetssätt inom inköpsfunktionen.
Om dig
Vi söker dig som är en driven och ansvarstagande person med ett starkt affärsfokus. Du trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och har en naturlig förmåga att prioritera och driva arbete framåt. Du är analytisk, lösningsorienterad och har lätt för att skapa goda relationer med både interna och externa intressenter. Vidare är du kommunikativ, strukturerad och motiveras av att hitta effektiva lösningar som skapar värde för verksamheten.Kvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av arbete inom indirekta inköp.
Erfarenhet av inköp inom IT-mjukvara och/eller HR-tjänster.
Dokumenterad erfarenhet av upphandlingar, leverantörsförhandlingar och avtalsarbete.
Erfarenhet av kostnadsanalys och arbete med kostnadsbesparande initiativ.
Erfarenhet av inköpssystem, gärna SAP Ariba.
God vana av att arbeta i en internationell miljö.
Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi, logistik, supply chain eller annat relevant område.
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi behandlar ansökningar löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Josephine Hjalmarsson via Josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
10003604