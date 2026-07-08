Vi söker nu en specialist inom regelefterlevnad för inköpsprocesser
Adecco Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-07-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Är du en strukturerad och driven person med erfarenhet av regulatorisk efterlevnad, hållbarhet eller inköp? Nu söker vi en Regulatory Compliance Consultant till vår kund inom fordonsindustrin. I denna roll får du en nyckelposition där du säkerställer efterlevnad av inköpsrelaterade regelverk och krav, både lokalt och internationellt, genom att utveckla och implementera policys, processer och kontroller.
Du kommer att samarbeta brett med inköp, juridik, hållbarhet och andra interna intressenter för att driva regulatoriska aktiviteter framåt, identifiera risker och stötta verksamheten i frågor kopplade till compliance. Rollen passar dig som trivs i en internationell miljö där samarbete, struktur och ett proaktivt arbetssätt är nyckeln för framgång.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start 1 september 2026. Uppdraget pågår till och med maj 2027, med möjlighet till förlängning.
Exempel på arbetsuppgifter
Fungera som ett centralt stöd för inköpsorganisationen i frågor kopplade till regulatorisk efterlevnad
Delta aktivt i regulatoriska nätverk och koordinera aktiviteter inom verksamheten
Följa upp och tolka regelverk och branschstandarder som påverkar inköpsprocessen
Stötta och vidareutveckla befintliga compliance-processer, handlingsplaner och uppföljningsverktyg
Samverka med juridik-, inköps- och sourcingfunktioner för att hantera compliance-relaterade frågor
Utveckla och uppdatera riktlinjer, instruktioner och utbildningsmaterial
Identifiera och utvärdera risker inom inköpsområdet samt bidra till riskreducerande åtgärder
Stödja hållbarhetsinitiativ, exempelvis inom leverantörskedjans klimatomställning
Vara med och bidra till ett cybersäkerhetsprojekt inom inköpsorganisationen
Säkerställa god samverkan mellan olika intressenter och skapa samsyn kring regulatoriska krav i en internationell miljö
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet från fordonsindustrin och god kompetens inom processledning kopplat till inköpsprocesser. Vidare ser vi att du är analytisk, kommunikativ och har ett genuint intresse för regulatoriska frågor, hållbarhet och riskhantering. Du har lätt för att bygga relationer och samverka med olika intressenter samtidigt som du arbetar strukturerat och självständigt i komplexa miljöer.För att lyckas i rollen är du initiativtagande, lösningsorienterad och trivs med att koordinera aktiviteter över flera funktioner. Du har en god förmåga att omsätta regelverk och krav till praktiska arbetssätt och kommunicera dessa på ett tydligt sätt till verksamheten.
Krav för tjänsten
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis juridik, inköp, ekonomi eller liknande relevant område
Ca. 2-5 års erfarenhet av arbete inom inköp och compliance eller regulatoriska frågor inom specifikt fordonsindustrin.
Erfarenhet av processutveckling och processledning
Kunskap inom projektledning och koordinering av tvärfunktionella initiativ
God förståelse för leverantörsstyrning och supply chain management
Erfarenhet av arbete med relevanta regelverk såsom EUDR, EUBR, CRMA.
Mycket god kommunikativ förmåga på engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av arbete med hållbarhetsfrågor och/eller cybersäkerhetsprojekt är meriterande
Viktigt att tänka på vid ansökan
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi behandlar ansökningar löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Josephine Hjalmarsson via Josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9996137