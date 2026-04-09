Vi söker nu en sommarvikare till syn- och hörselskadad man i Umeå
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Personlig assistent sökes till sommarvikariat (samt vid behov)
Jag är en äldre gravt syn- och hörselskadad man som bor i Umeå. Jag håller igång mig med promenader med min ledarhund och tränar på gym 2 ggr i veckan. Jag söker nu en personlig assistent som vill jobba som sommarvikarie under augusti månad, 20 tim per vecka. Det finns även möjlighet att hoppa in som vikarie vid behov redan från nu. Jag behöver personlig assistent för ledsagning, syntolkning samt kommunikationsstöd och hjälp med praktiska saker som ärenden, hushållssysslor, genomgång av post. Betalningar, bokningar och få info på dator m m.
Vem är du? Du som söker arbete hos mig får gärna vara en person med intresse för friluftsliv och kultur. Jag vill kunna utföra utomhusaktiviteter samt delta i samhällets sociala aktiviteter. Jag söker dig som trivs med dessa arbetsuppgifter. Plus om du har erfarenhet att arbeta med människor. Det är även meriterande om du kan teckenspråk. I annat fall är tydligt tal viktigt. Körkort är en merit.
Uppdraget! Jobbet kan passa dig som önskar jobba deltid eller är intresserad av en bisyssla. Arbetstiderna är främst förlagd på dagtid under vardagar men annan arbetstid tex kväll eller helg kan förekomma efter överenskommelse.
Arbetstid / Varaktighet: Dagtid 4h på vardagar 29 Juli - 28 aug
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Tillträde: 29 Juli eller enligt överenskommelse (inhoppare aktuellt tidigare).
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
