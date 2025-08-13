Vi söker nu en sjuksköterska till Salems vårdcentral
2025-08-13
Välkommen till oss på Salems vårdcentral!
Salems vårdcentral, med drygt 14 500 listade patienter, är en välfungerande och stabil enhet med omvittnat trevligt arbetsklimat.
Vår verksamhet ligger i ett naturskönt och lugnt område som utgörs av villor, radhusbebyggelse och ett mindre antal flerfamiljshus. En trivsam och trevlig arbetsplats där vi månar om varandra och arbetar mot samma mål. Vi prioriterar en god arbetsmiljö och högkvalitativ vård.
På enheten finns en självständig och rutinerad sjuksköterskegrupp som driver egna mottagningar för diabetes, hypertoni, astma/KOL samt demens. Vi har ett mycket kompetent psykosocialt team med två kuratorer samt rehabiliteringskoordinator. Vi bedriver även primärvårdsrehab med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kiropraktor samt dietister.
Vårt uppdrag innefattar även BVC och familjecentral i samarbete med kommunen. Barnmorskemottagning finns i samma byggnad. Du når oss lätt från södra Stockholm och Södertälje med bra läge nära E4 och pendeltåget.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en distriktsköterska/ sjuksköterska ca. 50% hemsjukvård / 50% husläkarmottagning.
Arbetsuppgifterna i hemsjukvården innebär stor frihet under ansvar och som sjuksköterska lägger du själv upp din dag och planerar dina besök i samråd med övriga kollegor och i teamet i hemsjukvården. På mottagningen är det huvudsakliga arbetsuppgift telefonrådgivning/chatt och sedvanliga mottagningsbesök. Det finns möjlighet att jobba hemifrån.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Vi ser gärna att du har minst 2 års erfarenhet som legitimerad sjuksköterska.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv och engagerad kan ta eget ansvar. Du ser lösningar, är flexibel, gillar att jobba både självständigt och i team samt har en god prioriteringsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi ser gärna att du har B körkort.
Anställningsform
Vikariat på 6 månader med goda möjligheter till förläning, start enligt överenskommelse. Heltid/deltid kan diskuteras och vi har flextid.
Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
