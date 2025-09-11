Vi söker nu en servicetekniker till Älmhult!
2025-09-11
Är du en praktiskt lagd person som trivs med att arbeta självständigt och som uppskattar frihet under ansvar? Vi söker nu en servicetekniker till ett spännande uppdrag i Älmhult med omnejd.
Rollen innebär ett varierande arbete där du ansvarar för service, underhåll och reparationer av teknisk utrustning. Du kombinerar teknisk problemlösning med kundkontakt och blir en viktig representant för företaget ute hos kunderna.
Du kommer att möta kunder inom olika branscher och bygga långsiktiga relationer.
Arbetstiderna är i huvudsak måndag-fredag kl. 07.00-16.00, men viss flexibilitet kan förekomma. Tjänsten utgår hemifrån och du får tillgång till tjänstebil enligt gällande policy.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har ett starkt kundfokus och ett genuint servicetänk. Du är händig, ansvarstagande och van att ta egna initiativ. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, kunna prioritera och trivas i en vardag med varierande arbetsuppgifter.
Du har praktisk erfarenhet av service och reparation och är van att arbeta med digitala verktyg. B-körkort är ett krav, liksom goda kunskaper i svenska.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
