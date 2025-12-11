Vi söker nu en produktionssupport till spännande uppdrag i Brunna!
2025-12-11
Är du en lösningsorienterad och serviceminded person som trivs med många bollar i luften? Har du ett naturligt driv, tar egna initiativ och gillar att skapa ordning och trivsel omkring dig? Vi söker nu en produktionssupport till en produktionssite i Brunna.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som produktionssupport hos vår kund blir du en nyckelperson i deras verksamhet i Brunna. Du ansvarar för att anläggningen fungerar smidigt i vardagen och skapar en välkomnande miljö för både medarbetare och besökare. Du är spindeln i nätet som ser vad som behöver göras.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Sköta den dagliga driften av anläggningen
• Vara kontaktperson för leverantörer och servicepartners
• Ansvara för mötesrum, fikarum och gemensamma ytor
• Ta emot besökare och ge högklassig service
• Beställa material och hantera enklare administrativa uppgifter
Vem är du?
• Är lösningsorienterad och handlingskraftig
• Har ett utpräglat servicefokus
• Trivs med att ha många uppgifter på gång samtidigt
• Är strukturerad och initiativtagande
• Har god kommunikationsförmåga och ett positivt förhållningssätt
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har B-körkort (krav)
• Är svensk medborgare (krav)
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
