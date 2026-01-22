Vi söker nu en personlig assistent till en 66-årig kvinna med en muskelsju
2026-01-22
Inspirera Assistans AB jobbar för att kunden ska få den tryggaste assistansen och du som personlig assistent är en stor del i att det förverkligas. Är du bra på att skapa goda relationer, har ett stort engagemang , är lyhörd och är van att ta ansvar och anpassa dig till nya situationer? En bra personkemi mellan assistenten och kunden är avgörande för att trivas i rollen som personlig assistent. Varje kund är unik och deras individuella behov bestämmer vad du ska göra.
Vi söker nu en personlig assistent till en 66-årig kvinna med en muskelsjukdom
Hon kan gå korta sträckor. Hon kommunicerar verbalt och för sin egen talan.
Som personlig assistent kommer du att stödja o hjälpa kunden med allt i hennes vardag så som hushållssysslor. Meriterande om du är duktig på att laga mat.
Tjänsten är torsdagar 10:00-14:25 extrapass kan förekomma både helg och vardag
Krav på dig som söker
• Vara trygg i dig själv
• Ha erfarenhet inom assistans
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Vara av kvinnligt kön gärna lite äldre
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor utspritt på 8 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör
