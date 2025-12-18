Vi söker nu en montör/produktionsmedarbetare

Montico HR Partner AB / Montörsjobb / Söderköping
2025-12-18


Visa alla montörsjobb i Söderköping, Norrköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg, Finspång eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Söderköping, Norrköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg, Finspång eller i hela Sverige

*
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som montör till en av våra kunder i Söderköping.

Publiceringsdatum
2025-12-18

Om tjänsten
Vill du arbeta i en modern och trivsam produktionsmiljö. Är du noggrann och ansvarstagande med erfarenhet av produktion eller industriarbete, då är det dig vi söker!

Dina arbetsuppgifter
Start: enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid & skift 100%

• Ansvara för maskindrift
• Packa produkter
• Utföra kvalitetskontroller
• Dokumentation
• Samarbete mellan kollegor för att säkerställa ett bra produktionsflöde

Vi söker dig som
• Har en tidigare erfarenhet inom industri och produktion
• Tekniskt lagd och har lätt för att följa instruktioner
• Har truckkort
• Du trivs med att jobba i ett högt tempo
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Körkort B

Passar ovan beskrivning just dig, sök redan idag!

Intervjuer sker löpande efter jul och nyårshelgerna.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11040".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montico Hr Partner AB (org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Montico HR Partner AB

Kontakt
Anna Edholm
anna.edholm@montico.se
011-50010 58

Jobbnummer
9652488

Prenumerera på jobb från Montico HR Partner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Montico HR Partner AB: