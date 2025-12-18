Vi söker nu en montör/produktionsmedarbetare
Montico HR Partner AB / Montörsjobb / Söderköping Visa alla montörsjobb i Söderköping
2025-12-18
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Söderköping
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige
*
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som montör till en av våra kunder i Söderköping.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Vill du arbeta i en modern och trivsam produktionsmiljö. Är du noggrann och ansvarstagande med erfarenhet av produktion eller industriarbete, då är det dig vi söker!Dina arbetsuppgifter
Start: enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid & skift 100%
• Ansvara för maskindrift
• Packa produkter
• Utföra kvalitetskontroller
• Dokumentation
• Samarbete mellan kollegor för att säkerställa ett bra produktionsflöde
Vi söker dig som
• Har en tidigare erfarenhet inom industri och produktion
• Tekniskt lagd och har lätt för att följa instruktioner
• Har truckkort
• Du trivs med att jobba i ett högt tempo
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Körkort B
Passar ovan beskrivning just dig, sök redan idag!
Intervjuer sker löpande efter jul och nyårshelgerna. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11040". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Anna Edholm anna.edholm@montico.se 011-50010 58 Jobbnummer
9652488