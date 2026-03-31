Vi söker nu en maskinmontör till verktygskonstruktion på Saab!
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Du kommer att jobba inom vår produktionstekniska avdelning, på sektionen verktygskonstruktion med montage och framtagning av våra maskinutrustningar i ett tätt samarbete med våra verktygskonstruktörer. Arbetet berör mestadels mekanik men integration av el och styrsystem är också en del av den totala leveransen. All utrustning testas och verifieras före leverans och du kommer att vara en del av den processen.
Att jobba med ständiga förbättringar är en del av vår vardag där vi hela tiden strävar efter att utveckla och förbättra våra utrustningar och processer.
Du har ett stort teknikintresse samt en vana av att självständigt lösa tekniska problem. Tidigare erfarenhet av el och automation är meriterande då det är en viktig del i våra konstruktioner. Du tycker om att jobba i team och har lätt för att samarbeta med andra. Du värdesätter ordning och reda. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av maskinbearbetning då justeringar och kompletteringar görs i den egna verkstaden.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har en praktisk yrkesutbildning samt goda kunskaper i ritningsläsning. Du har goda kunskaper i engelska och svenska såväl muntligt som skriftligt. B-körkort krävs i rollen. Meriterande är om du även har tidigare erfarenheter av skärande bearbetning, pneumatik och/eller kunskaper inom el och automation.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40889". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9830978