Vi söker nu en logistikkoordinator till ett sommarjobb.

Flint Group Sweden AB / Logistikjobb / Malmö
2026-02-20


Visa alla logistikjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Flint Group Sweden AB i Malmö, Lund, Trelleborg eller i hela Sverige

Är du en noggrann och lösningsorienterad person med erfarenhet inom logistik och transportplanering? Då kan detta vara jobbet för dig!

Publiceringsdatum
2026-02-20

Om tjänsten
I denna roll har du huvudansvaret för administration inom logistik i Norden, exempelvis transportbokning. Det är en självständig roll där du ansvarar för och administrerar hela processen från start till mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Hantering av varuleveranser och lagerpåfyllning i SAP
* Kommunikation med tredjepartslager
* Bokning och planering av transporter
* Skapande av dokumentation för farligt gods
* Dagligt arbete i SAP
* Stöd till Warehouse & Supply Chain Manager
Vem är du?
Vi söker en strukturerad och initiativrik person med erfarenhet av lagerhantering och logistik. Du är van att arbeta i affärssystem, har god förståelse för transportflöden och trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flint Group Sweden AB (org.nr 556004-4181)
Höjdrodergatan 20 (visa karta)
212 39  MALMÖ

Jobbnummer
9753394

Prenumerera på jobb från Flint Group Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Flint Group Sweden AB: