Vi söker nu en logistikkoordinator till ett sommarjobb.
Är du en noggrann och lösningsorienterad person med erfarenhet inom logistik och transportplanering? Då kan detta vara jobbet för dig!
I denna roll har du huvudansvaret för administration inom logistik i Norden, exempelvis transportbokning. Det är en självständig roll där du ansvarar för och administrerar hela processen från start till mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Hantering av varuleveranser och lagerpåfyllning i SAP
* Kommunikation med tredjepartslager
* Bokning och planering av transporter
* Skapande av dokumentation för farligt gods
* Dagligt arbete i SAP
* Stöd till Warehouse & Supply Chain Manager
Vem är du?
Vi söker en strukturerad och initiativrik person med erfarenhet av lagerhantering och logistik. Du är van att arbeta i affärssystem, har god förståelse för transportflöden och trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag!
