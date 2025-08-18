Vi söker nu en Köksbiträde, som är utefter att bli upplärd i köket!
Byns Trattoria 3:e Lång AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2025-08-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Byns Trattoria 3:e Lång AB i Göteborg
Byns Trattoria är en mötesplats för den som söker sig till det italienska köket.
Måltiden hos oss symboliserar som en plats där man samlas med familj och vänner i en genuin miljö.
Vi på Byns Trattoria söker nu en Köksbiträde som är hungrig att lära sig. Du behöver ingen erfarenhet då vi lär upp dig på plats.
Arbetstider innefattar mestadels kväll, helg , röda dagar och evenemangsdagar.
La Terrazza är en mötesplats för den som söker sig till det italienska köket. Måltiden hos oss symboliserar som en plats där man samlas med familj och vänner i en genuin miljö. Noggrant har det valts ut råvaror och vin för att dessa komponenter tillsammans ska bli en smakexplosion.
Du ska ha intresse för yrket, hög arbetsmoral och klara av att jobba i team.
Vi arbetar med en À la carte meny under året. Detta innefattar alla förekommande arbetsuppgifter som köksbiträde.
Flexibel och intresserad att utvecklas inom köksarbete.
Alla ansökningar kommer att behandlas löpande därför ber vi dig att ansöka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
E-post: Ansokan@bynstrattoria.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byns Trattoria 3:e Lång AB
(org.nr 559498-1986), https://www.bynstrattoria.se/
Tredje Långgatan 13 (visa karta
)
413 03 GÖTEBORG Kontakt
Rekryteringschef
Sandro Arcangioli Ansokan@bynstrattoria.se Jobbnummer
9462733