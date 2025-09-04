Vi söker nu en kock till vårt team på Hennickehammar
2025-09-04
Hennickehammars Herrgård ligger fint inbäddad i de värmländska skogarna.
Precis intill herrgården som har anor sedan tidigt 1700-tal finns också en vacker liten tjärn.
Herrgården har kommit att bli en mycket uppskattad plats för bröllop, konferens och weekendvistelser i en alldeles sagolik och naturskön miljö.
Vi söker nu en kock till vårt team på Hennickehammar.
Hennickehammars Herrgård ligger djupt inbäddad i de värmländska skogarna, sagolikt vackert!
Vårt kök erbjuder trevliga menykompositioner där smak och val av råvaror alltid följer årstider och säsong. Vår matsal tar upp emot 100 gäster och vi jobbar med både lunch-och à la carte servering.
Vi söker dig som har jobbat som kock i några år och vi ser gärna att du är bekväm med att arbeta både i det varma och det kalla köket. Tillsammans med dina kollegor jobbar du varierat med tillredning & service för luncher och a la carte. Du är en positiv person som kan se till detaljer såväl som helheten.
Vi söker dig som:
Har ett brinnande intresse för matlagning
Är självgående, ansvarsfull och noggrann
Klarar av att arbeta både i varma och kalla köket
Är ödmjuk och en lagspelare
B-körkort & tillgång till bil
Hennickehammar är medlemmar i Svenska Möten, Countryside Hotels & Visita.
Omgående anställning, heltid tills vidare & lön efter överenskommelse.
I viss mån kan vi erbjuda övernattningsmöjligheter.
Varmt välkommen med din ansökan via Cheffle redan idag!
1-2 års erfarenhet
