Vi söker nu en IT-inköpare till stor myndighet!
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-08-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och lösningsorienterad inköpare med erfarenhet av IT och LOU? Vill du bidra med din kompetens i en samhällsviktig myndighet och samtidigt bli en del av ett kunnigt och engagerat team? Nu söker vi dig som vill ta nästa steg i karriären som IT-inköpare i ett spännande konsultuppdrag i Stockholm!
OM TJÄNSTEN
Vår kund har idag ett team - IT Inköp - som fokuserar på större IT-relaterade inköp av varor och tjänster. Det finns även en Inköpsenhet som sköter andra typer av inköp och upphandlingar samt ett IT-team som beställer löpande mindre IT-relaterade varor. IT Inköps största ansvarsområden är avrop och avtalshantering för licenser respektive hårdvara via ramavtal samt IT-konsulter via ramavtal med konsultmäklare.
IT Inköp består idag av tre medarbetare men med ökad efterfrågan på vår kunds tjänster söker vi nu ytterligare en kollega till deras team.
Tjänsten är ett bemanningsuppdrag via Academic Work som förväntas pågå till juni 2027
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-23Dina arbetsuppgifter
• Delta och driva sakfrågor inom de behovsanalyser och verksamhetsanalyser som verksamheten driver inför ett eventuellt kommande inköp.
• Hantera löpande avrop, beställningar och förlängningar avseende de avtal som IT Inköp ansvarar för.
• Ansvara för och administrera de avtal IT Inköp är med och förvaltar.
• Koordinera beställningar i myndighetssamverkan och med externa parter.
• Ha en stödjande och rådgivande roll gällande inköpsfrågor till verksamheten
VI SÖKER DIG SOM
• Dokumenterad erfarenhet av inköp tex upphandling, avrop eller liknande
• Goda kunskaper om LOU
• Erfarenhet från IT-branschen
• Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift, såväl på svenska som engelska
• Relevant (akademisk) utbildning eller motsvarande som bedöms relevant för uppdraget
• Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med självständigt genomförande av avrop via Kammarkollegiet
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från offentlig sektor
• Erfarenhet av att arbeta agilt
• God kunskap om IT och IT-system samt tekniskt kunnig
• Erfarenhet av inköpssystem som tex E-avrop
• Erfarenhet inom ekonomisk uppföljning, budgetarbete och prognostiseringDina personliga egenskaper
• Serviceinriktad
• Strukturerad och ordningsam
• Analytisk
• God kommunikativ och pedagogisk förmåga
• Ansvarsfull
• Lösningsorienterad
• Självgående
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9472582