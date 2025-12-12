Vi söker nu en handledare till våra projekt inom lokalvårdsutbildning
Talenti Sverige AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Göteborg
2025-12-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talenti Sverige AB i Göteborg
, Uddevalla
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du vara handledare och stödja människor i sin resa mot arbete inom lokalvård?
Vi söker nu en handledare till våra projekt tillsammans med bostadsbolag i Göteborg Rollen innebär att stötta deltagare i lokalvårdsutbildning och vara med på uppstarten av projekten.
Om rollen:
Du arbetar nära deltagarna och ansvarar för praktiskt och pedagogiskt stöd under utbildningen.
Du hjälper till att skapa en tydlig utvecklingsresa för varje deltagare och följer deras progression.
Du är lyhörd och stödjer deltagare med olika kunskapsnivåer, så att de kan slussas vidare till rätt fas i utbildningen.
Du samarbetar nära projektledare och utbildningspersonal för att säkerställa att deltagarna får rätt stöd.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av handledning eller pedagogiskt arbete eller liknande område.
har fingertoppskänsla i stöd och anpassning utifrån individen
Är flexibel, lyhörd och kan anpassa stöd utifrån deltagarnas behov.
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta i team.
Har grundläggande förståelse för arbetslivets krav.
Meriterande
Kunskap erfarenhet inom lokalvård
Har kunskap i andra språk eller pedagogisk inriktning inom språk, vilket är ett stort plus.
Vi erbjuder:
En meningsfull roll där du gör skillnad för deltagarnas arbetslivsutveckling.
Introduktion och stöd i rollen.
Möjlighet att följa deltagarnas utveckling från start och bidra till deras framgång.
Anställningsvillkor
Omfattning: 50% visstidsanställning
Period: 7 veckor, eventuellt längre
Avtal: enligt kollektivavtal mellan Almega och fackförbunden Sveriges Lärare och Vision
Semester: semestertjänst med 30 dagars semesterrätt
Arbetstid: flexibelt arbetstidsavtal för lärare
Start: Omgående
Placering: GöteborPubliceringsdatum2025-12-12Så ansöker du
Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande, vilket gör att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 31 december 2025.
Bifoga handlingar som styrker din utbildning, exempelvis examensbevis eller legitimation.
Innan anställning kan du komma att behöva visa utdrag ur belastningsregistret. Övrig information
Till rekryteringsföretag och annonsförsäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla kontaktförsök gällande denna rekrytering.
Vi byter nu namn från ABF Vux till Talenti.
ABF Vux kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Vill du vara med och skapa möjlighet för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegor.
Inom ABF jobb, en del av ABF vux erbjuder vi omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten rusta och matcha via Arbetsförmedlingen.
ABF Vux ägs av studieförbundet ABF Göteborg och har bedrivit verksamhet sen 1997. Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finn även i Helsingborg, Gotland, Värmland, Skåne och Fyrbodal. Vår distansutbildning växer och finns nu i flertalet kommuner från norr till söder. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Talenti Sverige AB
(org.nr 556454-1380), http://www.abfvux.se Arbetsplats
ABF Vux Kontakt
Projektledare AMI
Antonio Wänstedt antonio.wanstedt@abfvux.se Jobbnummer
9641972