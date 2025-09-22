Vi söker nu en fältservicetekniker till Malmö
2025-09-22
Här finns en möjlighet för dig som gillar praktiskt arbete i kombination med kundkontakt och service! Linde Material Handling är branschledande inom området truckar och intralogistik och erbjuder i denna roll arbete med fordon i världsklass. Kan rollen som servicetekniker vara nästa steg för dig? Vad erbjuder vi?
Ett roligt och varierande jobb som servicetekniker där du får arbeta med ett av branschens starkaste varumärken.
Serviceinriktat och flexibelt arbete med fokus på kundkontakt.
En trygg arbetsgivare med familjär känsla och stöttande kollegor.
Goda utvecklingsmöjligheter och utbildningar i den senaste tekniken.
Friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Balans mellan arbete och fritid - hos oss får du en friskvårdstimme per vecka samt förstärkt föräldrapenning via kollektivavtal.
I tjänsten som servicetekniker på fält ingår servicebil.
Dina arbetsuppgifter Som servicetekniker hos oss kommer du att arbeta med:
Förebyggande underhåll, felsökning, service- och reparationsarbeten
Installationer och säkerhetskontroller på truckar hos våra kunder.
Att arbeta i ett team av servicetekniker som leds av en serviceledare.
Placering är på fält i Malmområdet. Som servicetekniker på fält arbetar du självständigt och ansvarar för planeringen av dina arbetsdagar. Ett arbetssätt vi ser att du behöver känna dig trygg med. Få en inblick i hur arbetet som servicetekniker ser ut i praktiken! Följ med Kalle på en arbetsdag: En dag som servicetekniker på Linde Material Handling Vem är du? För att lyckas i rollen som servicetekniker hos oss behöver du:
En gymnasial utbildning med teknisk inriktning, gärna inom fordonsteknik.
Erfarenhet av att arbeta med service och reparation som mekaniker eller tekniker.
Erfarenhet av att arbeta självständigt med ansvar för prioritering och planering.
Kunskap om hydraulik, fordons-el och mekanik.
Van att använda dator i arbetet.
B-körkort.
Du har ett naturligt säkerhetstänk, god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer med kunder och kollegor. Du är social, serviceinriktad och vill leverera hög kvalitet till våra kunder. Vi tror att mångfald är en framgångsfaktor och arbetar aktivt för ökad jämställdhet i en arbetsmiljö där alla bidrag räknas. Vi hoppas att du delar vårt engagemang för en inkluderande kultur och arbetsmiljö. Övrig information Frågor om tjänsten besvaras av servicechef Peter Dittlau, tel. 0703-31 28 12. Sista ansökningsdatum är den 12 oktober 2025, men vi gör löpande urval för denna tjänst. Är du intresserad? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
