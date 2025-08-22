Vi söker nu en erfaren Product Lifecycle Manager
2025-08-22
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.
Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.
Under mottot "Caring for life" sätter Fresenius Kabi människan i centrum: som patient, kund och medarbetare.
Vill du vara med och leda en grupp med hög kompetens inom CMC-dokumentation och projektledning i en verksamhet som gör skillnad? Vi söker nu en erfaren Product Lifecycle Manager till vår avdelning som ansvarar för introduktion av nya produkter (NPI), tech transfer-projekt och CMC-dokumentation för läkemedel. Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer att arbeta med ett stort kontaktnät, både lokalt och globalt. Som Product Lifecycle Manager har du en övergripande expertkunskap med fokus på att säkerställa compliance med läkemedlets registreringsdokumentation genom hela livscykeln, från NPI till avregistrering från marknad .
I arbetsuppgifterna ingår bland anna t :
Ansvar för specifikationer och tillverkningsmetoder
Medverka n i projekt , både vid förändringar/utveckling samt vid lansering av nya produkter
Ansvar för process- och produktvalidering ar
Att u tfärda, granska och underhålla registreringsdokumentation
Att s vara på frågor från myndigheter
Att f ungera som sakkunnig vid större avvikelse utredningar och ändringar
Stabilitetsstudier, samt bevakning av produkttrender
Att säkerställa att kravställningar i extern dokumentation följs internt
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har;
En akademisk examen inom tex naturvetenskap, en apotekarexamen eller en civilingenjörsexamen
Minst fem års e rfarenhet från läkemedelsindustrin
Goda kunskaper i GxP och ISO-standarder
Dokumenterad erfarenhet av att utfärda och underhålla CMC- dokumentation
Mycket god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, i tal och skrift
Ett "driv" och en förmåga att jobba självständigt
Erfaren av att jobba i internationell miljö
Ett s ystematisk , noggran t och detaljorientera t arbets s ätt
Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och en vilja att bidra till en kultur präglad av samarbete, kvalitet och utveckling. Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse mellan parterna.
Tillträde omgående.Om företaget
Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för tredje året i rad , blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johanna Melin via mail, johanna.melin@fresenius-kabi.com
(from 1/9)
För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till unionen-klubben@fresenius-kabi.com
för kontakt med Unionen och till akademikerforeningen@fresenius-kabi.com
för kontakt med Akademikerföreningen.
Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. Vid intervju ber vi dig uppvisa examensbetyg och relevanta intyg. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård. Ersättning
