Vi söker nu en 4:e ST-läkare i allmänmedicin
Information om arbetsplatsen
Praktikertjänst Vårdcentralen i Fagersta söker nu ytterligare kollegor.
Vårdcentralen drivs sedan 2022-12-01 av Praktikertjänst AB. Vårdcentralen har 10 300 listade patienter. Goda relationer med kommunal hemsjukvård samt regionens verksamheter finns.
Verksamheten bemannas endast av fast anställda specialister i allmänmedicin fördelat på 7 st erfarna kollegor motsvarande 5,0 heltidstjänster, 3 st ST-läkare i allmänmedicin. Utöver det AT-läkare samt regelbundet återkommande läkarkandidater.
Vi lägger stor vikt vid trivsel og vidare utveckling av nuvarande verksamhet. Verksamheten ligger inte i anslutning till någon akutmottagning. Utifrån det finns en nära samverkan med ambulansen i Fagersta. Med ett visst ökat avstånd till akutmottagningar blir det allmänmedicinska uppdraget något bredare med ett ökat lärande och större variation.
Lärandet för yngre kollegor är en central del i vår verksamhet. Vi har två stående läkarmöten per vecka, samtliga specialister i allmänmedicin har handledarkomptens. Alla olika yrkesperspektiv behöver finnas på en arbetsplats, här har vi tydliga perspektiv, inklusive lärarperspektivet.
Vi tänker att vid vår arbetsplats måste engagemang finnas, arbetsplatsen ska vara en trygg miljö, grupparbete men tydliga roller för oss framåt. Välkommen till en vårdcentral under fortsatt utveckling där du som ST-läkare kommer att utvecklas.
Blir du nyfiken på dessa rader så ta gärna kontakt för mer information!
Vid frågor kontakta Jan Gräsberg, specialist allmänmedicin, Medicinskt ledningsansvarig läkare på Praktikertjänst Vårdcentralen i Fagersta, 070 - 608 76 39 Kvalifikationer
Leg läk Dina personliga egenskaper
Du är leg läkare med ett genuint intresse för allmänmedicinens bredd och variation och vill, tillsammans med oss, arbeta för en god vård av hög kvalitet. Att bidra till verksamhetens utveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete. Att du delar våra värderingar och har ett bra bemötande mot patienter och medarbetare ser vi som självklart. Du skall kunna kommunicera på ett tydligt sätt. Du ska behärska svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förväntar oss att du är en person som bidrar med engagemang och arbetsglädje.
Övrig information
Vi erbjuder dig konkurrenskraftig lön
Närvarande chef och MLA
Fri parkering
Inflytande och delaktighet i verksamheten
God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Flexibla arbetsförutsättningar
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras.
Praktikertjänst erbjuder förmånligt friskvårdsbidrag, förmånscykel, sjukvård- och läkemedelskostnader upp till högkostnadsskyddet samt möjlighet att hyra semesterboende vid Spanska solkusten, Franska Rivieran eller fjällstuga vid Ramundberget.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Denna rekrytering sker helt genom Praktikertjänst AB. Vi undanbeder oss därför telefonsamtal eller mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/47". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Praktikertjänst Vård, Praktikertjänst Fagersta Vårdcentral Kontakt
Eva Brunström 076-2919352 Jobbnummer
9813553