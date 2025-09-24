Vi söker nu distributionselektriker till vår kund i Stockholm!
2025-09-24
Är du redo för ett utvecklande arbete inom ett expanderande område fyllt av spänning? Bra! Då kan du läsa vidare.Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Nu söker vi efter dig som vill börja arbeta som Distributionselektriker hos vår kund OneCo. Ditt arbetsområde är främst norra Stockholm men även uppdrag i city och södra Stockholm kan förekomma. Du kommer att bli tilldelad ett arbetsfordon som du får nyttja i tjänsten. Din arbetsdag börjar när du är på plats på första uppdraget.
Oneco är väletablerade inom teknisk infrastruktur och de befinner sig just nu i en spännande tillväxtfas. Genom nyvunna upphandlingar och fortsatt gott samarbete med befintliga kunder har företaget fått ett ökat förtroende och expanderar verksamheten. Det innebär att du kliver in i en dynamisk arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter, där du blir en del av ett företag som ständigt växer och satsar på sina medarbetare.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vi söker två erfarna Distributionselektriker med dokumenterad kompetens inom yrket. I rollen kommer du att arbeta med olika uppgifter inom lokalnät 0,4-1 kV, både med jordkabel och luftledningar. Arbetet omfattar främst nyanläggningsprojekt, men även drift- och underhållsuppgifter ingår.
Som distributionselektriker blir du en viktig del av vår kunds uppdrag att säkerställa en stabil och effektiv eldistribution. Du kommer att arbeta i ett team där samarbete och gemensamma mål står i fokus.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Ny- och ombyggnadsarbeten samt drift- och underhållsarbeten
• Felavhjälpning
• Hantering av mindre projekt
• Elsäkerhetsledare
• Löpande kontakt med berörda beställare och el-entreprenörer
Inför arbetet kommer du få utbildning med teori och praktik av våra stödsystem som ger dig rätt förutsättningar för att utföra ett kvalitativt arbete hos vår kund.
Vem är du?
Vi tror att du är en noggrann, strukturerad och lösningsorienterad person. Du gillar att ta eget ansvar och har en förmåga att snabbt se vad som krävs för att lösa olika arbetsuppgifter och moment. Troligtvis har du ett stort intresse för teknik och service och är ständigt på jakt efter att utveckla både dig själv och företaget.
Känns det som du? Checkar du även av följande punkter har vi en garanterad match!
• Kommunikativ
• God förmåga att bemöta kunder
• B Körkort
• Svenska flytande i tal & skrift
• Datorvana
• Gymnasiekompetens inom el
• Vi ser att du har 2-3 års bakgrund och arbetslivserfarenhet som distributionselektriker
Intervjuer genomförs löpande, skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen att söka!
Att hitta rätt person till rätt plats - det är vår kärnkompetens. Vi rekryterar kompetent personal till praktiskt taget alla branscher, små som stora företag, inom såväl privat som offentlig sektor. Har du rekryterats av Uniflex vet du att processen är kvalitetssäkrad. Våra rekryterare kan din bransch, därför tar vi totalansvar för alla moment, från kravprofil till uppföljning. Men viktigast av allt är förstås resultatet - att du är rätt person på rätt plats.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
