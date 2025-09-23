Vi söker nu dig som vill jobba extra på ICA-lagret i Helsingborg!
2025-09-23
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Vill du jobba som lagermedarbetare? Har du ett annat arbete eller studerar och kan arbeta 3 vardagar i veckan under terminerna? Då har vi jobbet för dig!
Arbetet som truckförare/lagermedarbetare på ICAs lager i Helsingborg kommer i huvudsak innebära truckkörning samt att plocka varor för hand med hjälp av en röstenhet som instruerar dig vad som skall plockas. Arbetsuppgifterna är fysiskt krävande och präglas av högt arbetstempo där du arbetar i olika temperaturzoner.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en hög flexibilitet i din tillgänglighet. Du ska kunna arbeta minst två vardagar (mellan måndag och torsdag) samt antingen fredag eller lördag varje vecka. Eftersom ICA:s lagerverksamhet pågår dygnet runt, alla dagar i veckan, kan arbetspassen variera mellan dag, kväll och ibland natt. Tjänsten passar dig som vill ha ett långsiktigt extraarbete och inte har några problem med att rycka in med kort varsel. Under perioder med högre behov, som sommar och jul, förväntas du kunna arbeta fler pass och då även upp till heltid.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men kommer att vara uthyrd till vår kund ICA.
Just nu rekryterar vi med introduktionsstart under hösten 2026. Introduktionen är förlagd på fem arbetsdagar och kräver 100% närvaro. Det är därför ett krav att du som söker är tillgänglig på heltid under hela din upplärningsperiod.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten är det krav att du har studier på minst 50% och har minst ett år kvar på dina studier, alternativt en annan huvudsaklig sysselsättning där du kan arbeta minst 3 hela vardagar varje vecka. Vi kommer endast gå vidare med personer som kan uppvisa intyg som styrker detta.
Vidare bör du ha:
• Truckkort A1-4 (TLP2 eller TLP10) är meriterande och krav vid eventuell anställning.
• Svenskt pass eller nationellt ID-kort.
• God fysik.
• Godkänt belastningsregister.
• Mycket god förmåga att förstå och kommunicera på svenska.
• Meriterande med B-körkort och tillgång till egen bil för att snabbt kunna ta dig till arbetsplatsen på Långeberga.
Som person är du som söker noggrann, flexibel och ansvarstagande. Du har en hög arbetsmoral och du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor. I denna roll kommer du att arbeta efter högt uppsatta mål och dagligen coachas i utveckling, det är därför viktigt att du trivs i ett högt arbetstempo och strävar efter att uppnå goda resultat i ditt arbete.
Vi kommer att begära utdrag från belastningsregistret samt utföra drogtest som en del av processen. ICA har som målsättning att ha rökfria arbetsplatser. Arbetsmiljön på ICAs arbetsplatser ska vara nykter och fri från droger och därför tillämpar ICA slumpvisa alkohol- och drogtester.
Låter tjänsten som något för dig? Passa på att ansöka redan idag! Intervjuer och urval sker löpande. Som en del av rekryteringsprocessen ber vi även dig utföra två tester som du får tillgång till under din profil när du registrerar din ansökan. Testerna benämns som ICA språktest samt Arbetsrelaterat beteende (ADEPT-15).
Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
