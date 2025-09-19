Vi söker nu dig som vill jobba extra på ICA lagret i Västerås!
Vill du jobba som lagermedarbetare? Har du ett annat arbete eller studerar och kan arbeta 2-3 hela vardagar i veckan under terminerna med möjlighet till att jobba mer under jul, påsk och sommar?
Arbetsuppgifterna som truckförare/lagermedarbetare på ICAs lager i Västerås kommer i huvudsak att innebära truckkörning samt att plocka varor för hand med hjälp av en röstenhet som instruerar dig vad som skall plockas.
Arbetsuppgifterna är fysiskt krävande, präglas av högt arbetstempo och tydliga mål där du arbetar i olika temperaturzoner.
Just nu rekryterar vi med preliminär introduktionsstart torsdag vecka 45, vecka 46 och vecka 47.
Notera att introduktionen är förlagd på 11,5 arbetsdagar, och kräver 100% närvaro!
Telefonintervjuer kommer ske löpande med start v. 39.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten måste du vara mycket flexibel i din tillgänglighet och kunna arbeta dagtid minst 2 hela vardagar i veckan, helg är utöver. ICA har lagerverksamhet dygnet runt alla dagar i veckan. Du som söker bör se detta som ett långsiktigt extra arbete och har en hög arbetsmoral.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men kommer att vara uthyrd till vår kund ICA.
Just nu rekryterar vi med preliminär introduktionsstart torsdag vecka 40.
Notera att introduktionen är förlagd på 11,5 arbetsdagar, och kräver 100% närvaro. Det är därför ett krav att du som söker är tillgänglig på heltid under perioden.
För att vara aktuell för tjänsten är det KRAV att du har ett annat arbete eller studier på minst 50% och har minst ett år kvar på dina studier. Vi kommer endast gå vidare med personer som kan uppvisa intyg som styrker detta.
Vidare bör du ha:
• Truckkort A1-4 (KRAV), meriterande med körvana.
• God fysik.
• Godkänt belastningsregister.
• Mycket god förmåga att förstå och kommunicera på svenska.
• Meriterande med B-körkort och tillgång till egen bil för att snabbt kunna ta dig till arbetsplatsen.
Som person är du som söker noggrann, flexibel och ansvarstagande. Du har en hög arbetsmoral och du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor.
I denna roll kommer du att arbeta efter högt uppsatta mål och dagligen coachas i utveckling, det är därför viktigt att du trivs i ett högt arbetstempo och strävar efter att uppnå goda resultat i ditt arbete.
Vi kommer att begära utdrag från belastningsregistret samt utföra drogtest som en del av processen.
ICA har som målsättning att ha rökfria arbetsplatser. Arbetsmiljön på ICAs arbetsplatser ska vara nykter och fri från droger och därför tillämpar ICA slumpvisa alkohol- och drogtester.
Låter tjänsten som något för dig? Passa på att ansöka redan idag! Intervjuer och urval sker löpande.
Som en del av rekryteringsprocessen ber vi även dig utföra två tester som du får tillgång till under din profil när du registrerar din ansökan. Först när testerna är genomförda är din ansökan fullständig.
Testerna benämns under ICA samt ADEPT 15.
OM FÖRETAGET
