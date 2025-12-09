Vi söker nu dig som vill jobba extra på ICA lagret i Borlänge!
Vill du arbeta på ICAs lager i Borlänge? Vi söker dig som idag har en annan sysselsättning (arbete/studier) som vill arbeta extra.
Läs gärna igenom hela annonsen, för att se vad som krävs, i de olika stegen av rekryteringsprocessen.
I rollen som truckförare/lagermedarbetare på ICAs lager i Borlänge kommer det i huvudsak innebära truckkörning samt att plocka varor för hand med hjälp av en röstenhet som instruerar dig vad som skall plockas. Arbetsuppgifterna är fysiskt krävande och präglas av högt arbetstempo där du arbetar i olika temperaturzoner.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara mycket flexibel i din tillgänglighet och kunna arbeta minst 2-3 vardagar i veckan, fördelat på dag/kväll, helg är utöver. Ica har lagerverksamhet dygnet runt alla dagar i veckan.
Under högsäsong som sommaren ökar behovet och då är det viktigt att vara beredd på att arbeta mer. Vi söker dig som ser detta som ett långsiktigt extra arbete. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Student Consulting men kommer att vara ut hyrd till vår kund ICA.
Ditt intro startar på tisdagen (första veckan) för teoretisk truckutbildning med fortsatt praktisk uppkörning under torsdagen. Upplärning tillsammans med din fadder fortsätter direkt veckan efter måndag till fredag (andra veckan), och kräver 100% närvaro. Det är därför ett krav att du som söker är tillgänglig på heltid under hela din faddringsvecka. Omgående efter färdigställd utbildning förväntas du kunna ta vid och starta ditt arbete med kravet på 2-3 pass i veckan, helg utöver. Detta skapar bra förutsättningar för att komma in i arbetet så fort och tryggt som möjligt.
Introduktionsstart sker löpande mellan vecka 5 till 10 Enligt informationen ovanför.
DETTA SÖKER VI
Vidare behöver du ha:
• Arbete eller studier på minst 50% och har minst ett år kvar på dina studier: Detta behöver kunna styrkas via intyg.
• God fysik.
• Godkänt belastningsregister.
• Mycket god förmåga att förstå och kommunicera på svenska
Meriterande är:.
• Truckkort A1-4 och körvana.
• B-körkort och tillgång till egen bil för att snabbt kunna ta dig till arbetsplatsen.
Vi söker dig som är noggrann, flexibel och ansvarstagande.
Du har en hög arbetsmoral och du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor.
I denna roll kommer du att arbeta efter högt uppsatta mål och dagligen coachas i utveckling, det är därför viktigt att du trivs i ett högt arbetstempo och strävar efter att uppnå goda resultat i ditt arbete.
Vi kommer att begära utdrag från belastningsregistret samt utföra drogtest som en del av processen.
ICA har som målsättning att ha rökfria arbetsplatser. Arbetsmiljön på ICAs arbetsplatser ska vara nykter och fri från droger och därför tillämpar ICA slumpvisa alkohol- och drogtester.
Låter tjänsten som något för dig? Passa på att ansöka redan idag! Intervjuer och urval sker löpande.
För att gå snabbare gå vidare till nästa steget i processen kan du redan nu:
• Ladda upp två referenser (minst en tidigare chef/arbetsledare)
• Genomföra två tester som benämns under ICA samt ADEPT 15 (finns på din profil när du söker tjänsten)
• Ladda upp ett godkänt intyg om studier/annat arbete om minst 50% Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
