Vi söker nu dig som vill jobba extra på ICA lagret i Borlänge!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Borlänge Visa alla lagerjobb i Borlänge
2025-09-18
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borlänge
Vill du arbeta på ICAs lager i Borlänge? Då söker vi dig som idag har en annan sysselsättning (arbete/studier) som vill arbeta extra.
OBS! Läs hela annonsen, så du vet vad som krävs, för att kunna gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen.
I rollen som truckförare/lagermedarbetare på ICAs lager i Borlänge kommer det i huvudsak innebära truckkörning samt att plocka varor för hand med hjälp av en röstenhet som instruerar dig vad som skall plockas. Arbetsuppgifterna är fysiskt krävande och präglas av högt arbetstempo där du arbetar i olika temperaturzoner.
För att vara aktuell för tjänsten måste du vara mycket flexibel i din tillgänglighet och kunna arbeta minst 2-3 vardagar i veckan, fördelat på dag/kväll, helg är utöver. Ica har lagerverksamhet dygnet runt alla dagar i veckan.
Under högsäsong så som jul och sommaren ökar behovet och vi ställer då som krav att kunna arbeta mer. Du som söker bör se detta som ett långsiktigt extra arbete och har en hög arbetsmoral.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Student Consulting men kommer att vara uthyrd till vår kund ICA.
Just nu rekryterar vi med introduktionsstart under hösten, med start i vecka 45 tom 49.
Ditt intro startar på tisdagen (första veckan) för teoretisk truckutbildning med fortsatt praktisk uppkörning under torsdagen. Upplärning tillsammans med din fadder fortsätter direkt veckan efter måndag till fredag (andra veckan), och kräver 100% närvaro. Det är därför ett krav att du som söker är tillgänglig på heltid under hela din faddringsvecka. Omgående efter färdigställd utbildning förväntas du kunna ta vid och starta ditt arbete med kravet på 2-3 pass i veckan, helg utöver.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten är det KRAV att du har ett annat arbete eller studier på minst 50% och har minst ett år kvar på dina studier. Vi kommer endast gå vidare med personer som kan uppvisa intyg som styrker detta.
Vidare bör du ha:
• God fysik.
• Godkänt belastningsregister.
• Mycket god förmåga att förstå och kommunicera på svenska.
• Meriterande med truckkort A1-4 och körvana.
• Meriterande med B-körkort och tillgång till egen bil för att snabbt kunna ta dig till arbetsplatsen.
Som person är du som söker noggrann, flexibel och ansvarstagande.
Du har en hög arbetsmoral och du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor.
I denna roll kommer du att arbeta efter högt uppsatta mål och dagligen coachas i utveckling, det är därför viktigt att du trivs i ett högt arbetstempo och strävar efter att uppnå goda resultat i ditt arbete.
Vi kommer att begära utdrag från belastningsregistret samt utföra drogtest som en del av processen.
ICA har som målsättning att ha rökfria arbetsplatser. Arbetsmiljön på ICAs arbetsplatser ska vara nykter och fri från droger och därför tillämpar ICA slumpvisa alkohol- och drogtester.
Låter tjänsten som något för dig? Passa på att ansöka redan idag! Intervjuer och urval sker löpande.
Notera att för att gå vidare till nästa steget i processen behöver du omgående:
• Ladda upp två referenser (minst en tidigare chef/arbetsledare)
• Genomföra två tester som benämns under ICA samt ADEPT 15 (finns på din profil när du söker tjänsten)
• Ladda upp ett godkänt intyg om studier/annat arbete om minst 50%
(notera att ovan är krav för att gå vidare i rekryteringsprocessen och bör genomföras omgående)
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
