Vi Söker Nu C-Chaufförer Till Ssam!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Växjö Visa alla fordonsförarjobb i Växjö
2025-08-08
Är du en engagerad och flexibel förare som vill bidra till en hållbar framtid? Då är detta jobbet för dig!
Vi söker nu ambulerande chaufförer som vill jobba som konsult mot SSAM.
SSAM arbetar med en långsiktig vision om att skapa ett Småland utan avfall.
Genom att främja hållbarhet och miljöskydd bygger de sitt arbete på värdeorden Glädje, Respekt, Framåtanda, Hållbarhet och Tillsammans, vilka speglar deras engagemang för en mer resurseffektiv framtid.
Som renhållningsförare hos SSAM kommer du att:
• Utföra fastighetsnära insamling av avfall från hushåll och företag.
• Ge service till kunder genom ett professionellt och vänligt bemötande för att upprätthålla goda relationer mellan SSAM och invånarna.
Tjänsten är heltid. Arbetstider kan variera.
Som ambulerande chaufför arbetar du både mot Växjö och Älmhult.
DETTA SÖKER VI
• Är ansvarsfull, serviceinriktad och flexibel.
• Har en positiv attityd och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Har god fysik, då arbetet är fysiskt krävande.
• Minst C-körkort
• Digitalt färdskrivarkort
• Giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting men utför arbetet som konsult hos vår kund. Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan redan idag för chansen att bli en del av deras team och bidra till en grönare framtid!
