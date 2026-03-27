Vi söker Norsktalande Kund- och säljsupportmedarbetare till Svedbergs
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Om företaget
Svedbergs ingår i Svedbergskoncernen som är Nordens ledande badrumsinredare med ett sortiment som omfattar hela badrummet såsom möbler, duschar, badkar, handdukstorkar, blandare, wc och tillbehör. Försäljning sker till både konsument- och projektmarknaden och säljs i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
Att över 70 procent av våra produkter tillverkas i egna anläggningar i Dalstorp skapar fördelar när det gäller till exempel flexibilitet, ledtider, logistik och miljö.
Med en lång och innovativ historia som badrumsinredare skapar vi tidlös badrumsinredning med äkta och hållbara material. I våra produktionsanläggningar lever hantverkstradition sida vid sida med innovation och stilsäker design.
Läs mer på www.svedbergs.se
Tjänstebeskrivning
Ta nästa steg i din karriär hos Nordens ledande badrumsinredare! Som Norsktalande Kund- och säljsupportmedarbetare på Svedbergs blir du en del av ett innovativt team där din servicekänsla och engagemang spelar en nyckelroll. Utvecklas i en dynamisk miljö med utmärkta förmåner och möjligheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Norsktalande Kund- och Säljsupportmedarbetare kommer du att:
• hantera kundärenden via telefon och e-mail från våra återförsäljare och konsumenter
• ge produktinformation och vägledning till våra kunder
• stödja säljavdelningen
• analysera försäljningsdata
• samarbeta med interna avdelningar för att förbättra kundrelationer
• säkerställa att budgetmål uppnås.
Du kommer även att delta i avdelningens utveckling avseende kvalitet, produktivitet, ständiga förbättringar och effektivitet.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd hos vår kund Svedbergs.
Tjänsten omfattar en heltidsanställning 100 % med startdatum enligt överenskommelse.
Placeringsort är Dalstorp med möjlighet till hybridarbete (1-2 dagar/vecka) efter upplärningsperiod.Kvalifikationer
Formell kompetens
Vi söker dig som talar flytande svenska och kan kommunicera på norska i både tal och skrift.
Du har minst en gymnasieutbildning och några års erfarenhet från kundtjänstarbete eller annat serviceyrke. Din datorvana är gedigen, med kunskaper i affärssystem och Officepaketet.
För att lyckas i rollen är det också viktigt att du har goda kunskaper i engelska, är strukturerad och kan arbeta både självständigt och i team.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av reklamationshantering, gärna från kundtjänst eller kundservice. Ett tekniskt intresse, särskilt inom VVS, är ett plus. Om du dessutom har arbetat med affärssystemet Movex/M3, kan det ge dig en fördel.
Vi värdesätter även din förmåga att sprida glädje i teamet och ditt proaktiva förhållningssätt till arbetsuppgifterna. Att kunna prioritera och överblicka situationer är också egenskaper som vi ser positivt på.
Vad erbjuder vi dig?
Du blir en del av ett företag med goda kollegor, en 100-årig historia, närproducerade kvalitetsprodukter som vi tillsammans skapar och tillverkar med stolthet.
Följande förmåner gäller vid en tillsvidareanställning.
• Friskvårdsbidrag upp till 3000 kr, fri simning och subventionerad massage.
• Privat sjukvårdsförsäkring med snabb tillgång till specialistvård och dygnet runt-rådgivning.
• En förmånsportal med rabatter på allt från SL-kort och biobiljetter till elektronik och matkassar.
• Pensionsrådgivning med personliga fondråd och översikt över din pension.
• Personalrabatt på hela Svedbergs sortiment.
• Individuell lönesättning enligt lokal lönemodell
• Tillgång till en av Sveriges största utbildningsportaler
Välkommen att bli en del av Svedbergs!
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Jessica Jönsson tel 0707-27 90 99. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast 2026-04-06. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 18 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vet vad en bra arbetsmarknad behöver.
För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
