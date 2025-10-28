Vi söker noggranna och serviceinriktade packare till vår flyttfirma!
JP Movers AB / Fabriksjobb / Stockholm Visa alla fabriksjobb i Stockholm
2025-10-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JP Movers AB i Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en person som gillar att arbeta fysiskt, är strukturerad och har ett öga för detaljer? Vill du vara en del av ett engagerat team som hjälper människor i en viktig fas av livet? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-28Om företaget
Vi på Jordgubbsprinsen är en väletablerad flyttfirma med stort fokus på kvalitet, kundservice och trygghet i varje uppdrag. Vi hjälper både privatpersoner och företag med allt från packning och flytt till magasinering och städning. Nu söker vi fler packare till vårt team i Stockholm.
Om rollen
Som packare ansvarar du för att kundens tillhörigheter packas säkert och systematiskt inför flytt. Du arbetar ofta hemma hos kund och är en viktig del av att skapa en positiv upplevelse av flytten. Arbetet kräver fysisk uthållighet, god organisationsförmåga och ett professionellt bemötande.Dina arbetsuppgifter
Packa kunders bohag enligt instruktion och med omsorg
Märka och sortera flyttlådor
Hjälpa till vid lastning och lossning vid behov
Hålla god kontakt med kund och samarbeta med kollegor
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och stresstålig
Har en positiv attityd och god servicekänsla
Har god fysik och trivs med ett rörligt jobb
Har tidigare erfarenhet av flytt, packning eller logistik (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Timanställning
Flexibla arbetstider
Trevliga kollegor och en omväxlande arbetsmiljö
Kollektivavtal och försäkringarSå ansöker du
Skicka din ansökan via vår hemsida: https://jordgubbsprinsen.se/ledigaplatser
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare JP Movers AB
(org.nr 556666-2747), https://jordgubbsprinsen.se
129 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
JP Movers AB Jobbnummer
9577411