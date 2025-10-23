Vi söker noggranna och bilintresserade medarbetare till Axess Logistics
2025-10-23
Vill du arbeta i en modern fordonsmiljö där kvalitet, noggrannhet och laganda står i centrum? Har du ett intresse för bilar och teknik, och gillar att se till att allt fungerar och ser perfekt ut innan leverans? Då kan detta vara din nästa möjlighet!Publiceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
Just nu söker vi flera personer till Axess Logistics, där vi säkerställer att nya fordon är redo för leverans till kund.
Du kommer att utföra enklare tekniska installationer och kvalitetskontroller, samt bidra till att varje bil levereras i toppskick. För rätt person finns det goda möjligheter att utvecklas och på sikt ta sig an mer avancerade uppgifter inom fordonsteknik.
Arbetstider:
Måndag-torsdag 07:00-15:45
Fredag 07:00-14:55
Du blir anställd av Uniflex och uthyrd till Axess Logistics.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Utföra enklare installationer och montering på nya fordon.
• Säkerställa att dokument, bilmattor, dekaler och tillbehör är på plats.
• Kontrollera att bilen uppfyller kvalitetskraven innan leverans.
• Tvätta och förflytta fordon mellan olika stationer.
• Bidra till ett strukturerat och effektivt arbetsflöde.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en noggrann och ansvarstagande person som gillar att jobba med bilar i ett högt tempo, utan att tumma på kvaliteten. Du tar egna initiativ, men arbetar alltid enligt givna rutiner och processer.
Vi ser gärna att du har:
• Körkort för manuell växellåda (haft i minst 1 år)
• Erfarenhet från bilbranschen, rekonditionering, montering eller liknande.
• Grundläggande tekniskt intresse och vilja att lära dig mer.
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Har du dessutom fordonsteknisk utbildning eller erfarenhet av enklare tekniska arbeten är det ett plus - men inget krav. För rätt person finns möjlighet att på sikt avancera till mer kvalificerade uppgifter inom fordonsteknik och felsökning.
Om verksamheten
Vi erbjuder
• En trivsam och utvecklande arbetsmiljö med kunniga kollegor.
• Möjlighet att växa och utvecklas inom Axess Logistics.
• Trygg anställning via Uniflex med kollektivavtal.
• Ett arbete där din noggrannhet och ditt bilintresse kommer till sin rätt. Ersättning
