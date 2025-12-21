Vi söker nattreceptionist till hotell i Göteborg
2025-12-21
Vi söker en engagerad och ansvarstagande nattreceptionist som är intresserad av ett utvecklande jobb där yrkesstoltheten är ledordet.
Som nattreceptionist kommer du att vara hotellets ansikte utåt och ansvara för att gästerna får en trygg och smidig vistelse under nattens timmar. Publiceringsdatum2025-12-21Dina arbetsuppgifter
Hantera in- och utcheckning av gäster, betalningar och kassahantering, bokningar, besvara telefonsamtal och e-post, administrativa uppgifter, upprätthålla brand- och säkerhetsrutiner under natten.
Tjänsten innebär nattskift- och helgarbete.
Vem är du:
* Du har förmågan att ge bra service
* Förmåga att arbeta självständigt och fatta snabba beslut
* Du är driven, lyhörd och flexibel
* Lösningsorienterad och tar eget ansvar
* Gillar att jobba natt
* Du har goda datorkunskaper
Du som söker ska uppfylla följande kvalifikationer:
* Erfarenhet av arbete inom hotellbranschen, gärna som receptionist eller liknande roll
* Tidigare erfarenhet från andra servicerelaterade yrken
* Utbildning inom hotell och turism är meriterande
* Goda kunskaper i olika digitala verktyg och system
* Meriterande kunskaper inom Mews, Opera Cloud, Hotsoft, HMS eller liknande bokningsystem)
* Vara ostraffad
* Är trygg med att jobba ensam
* God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift (övriga språk är meriterande)
Om du trivs med att arbeta i en nattlig miljö och har ett genuint intresse för gästservice, är du varmt välkommen att söka tjänsten som nattreceptionist. Vi ser fram emot din ansökan!
Top Solution är ett entreprenadföretag inom hotell och nattreception.
Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Top Solution Security Sverige AB
http://www.topsolution.se
Top Solution Jobbnummer
9658423