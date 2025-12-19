Vi söker Näringslivsutvecklare till Entré Hofors
2025-12-19
På Entré Hofors arbetar vi målmedvetet för att leverera hög kvalitet i den service och de tjänster vi erbjuder våra invånare och företagare i kommunen. Hos oss är du med och gör verklig skillnad, både för företagare, enskilda individer och för kommunen i stort. Vill du bidra till en positiv samhällsutveckling och samtidigt arbeta med meningsfulla uppgifter? Då är du varmt välkommen till Entré Hofors.
Har du erfarenhet av näringslivsfrågor i en kommunal eller regional verksamhet? Besitter du god kännedom om Hofors kommun och trivs att jobba mot en politiskt styrd organisation? Är du dessutom analytisk, samarbetsorienterad och engagerad i samhällsutveckling? Då kan du vara den vi söker.
Entré Hofors, kommunens näringslivsenhet, söker nu en analytisk, strukturerad och kommunikativ näringslivsutvecklare som vill vara med och stärka kommunens näringsliv och bidra till fler arbetstillfällen. Tjänsten är placerad på Entré Hofors Skolgatan 7, Hofors.
Entré Hofors arbetar för att stödja det lokala näringslivet, skapa goda samverkansformer och bidra till en kontinuerlig utveckling i samarbete med företag, organisationer, myndigheter, utbildningsaktörer och andra kommuner.
Ditt nya jobb
Som näringslivsutvecklare arbetar du både operativt och strategiskt med frågor som är viktiga för Hofors företagsklimat och lokala arbetsmarknad. Rollen innebär bland annat:
Strategiskt arbete
Utveckla, följa upp och driva handlingsplaner för näringslivsutveckling.
Bidra med kvalificerade analyser, underlag och rekommendationer till politiska nämnder och internt.
Samarbeten och företagsstöd
Bygga strukturer och samverkansformer med den kommunala och regionala organisationen och med kringliggande kommuner.
Möta företagare, identifiera behov och utmaningar samt bidra med lösningar.
Kompetensförsörjning
Följa utvecklingen på arbetsmarknaden och identifiera kompetensbehov.
Samverka med utbildningsanordnare, bland annat gymnasieskolor och vuxenutbildning.
Nätverkande och omvärldsbevakning
Bygga relationer med företag, organisationer och andra viktiga intressenter.
Följa ekonomiska trender, marknadsförhållanden och utveckling inom näringslivet.
Event och aktiviteter
Planera, leda och delta i aktiviteter som frukostmöten och företagsevenemang.
Exempel på arbetsuppgifter
Hantera inkommande frågor och ärenden från företagare och internt.
Leverera kvalificerade underlag i Word, Excel och PowerPoint.
Planera, samordna och leda interna och externa möten.
Skapa strukturer, processer och rutiner.
Leda och samordna mindre och större projekt och uppdrag.
Bidra i framtagandet av styrdokument.Profil
För att lyckas i rollen söker vi dig som har:
Relevant utbildning eller annan likvärdig kompetens.
Erfarenhet av arbete med näringslivsfrågor i kommunal verksamhet.
Mycket god förmåga att skapa struktur och arbeta samordnande.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Mycket god digital kompetens och vana av administrativt arbete.
God förmåga att utföra både kvalitativ och kvantitativ analys med förståelse för resultatens betydelse i en politiskt styrd organisation.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är kommunikativ, relationsskapande och trygg i mötet med olika aktörer. Du trivs med att växla mellan övergripande perspektiv och detaljerat arbete, och du har en god pedagogisk förmåga. För att trivas behöver du vara initiativtagande, strukturerad och lösningsorienterad. Du arbetar lika bra självständigt som i team och har förmåga att hantera många parallella arbetsuppgifter med hög kvalitet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Lön och anställningsvillkor
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Löneanspråk: Ange gärna ditt löneanspråk i samband med ansökan.
Kollektivavtal: Entré Hofors omfattas av eget kollektivavtal via Sobona.
Vill du vara med och utveckla framtidens Hofors?
Välkommen med din ansökan senast den 20 januari 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Entré Hofors Ekonomisk Fören
813 30 HOFORS Arbetsplats
Företagarcentrum Kontakt
Kjell Johansson kjell.johansson@hofors.se 070-560 75 31 Jobbnummer
