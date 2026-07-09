Vi söker nagelterapeuter till vårt team!
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2026-07-09
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💅 Vi söker nagelterapeuter till vårt team!
Brinner du för skönhet, service och att skapa fantastiska resultat? Då vill vi gärna träffa dig!
Vi söker nu nagelterapeuter som vill utvecklas tillsammans med oss i en modern och växande salong.
Vi söker dig som:
Är certifierad nagelterapeut eller nagelteknolog.
Har erfarenhet av gel, polygel och/eller akryl.
Är noggrann, serviceinriktad och har ett öga för detaljer.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Talar svenska eller engelska.
Meriterande
Det är ett stort plus om du även kan utföra:
✨ Lash Lift
✨ Brow Lift
✨ Fransförlängning
Vi erbjuder
En modern och trivsam arbetsplats.
Möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med företaget.
Flexibla arbetstider (heltid, deltid eller enligt överenskommelse).
Goda utvecklingsmöjligheter och ett härligt team.
En salong med hög kvalitet och stort fokus på kundupplevelsen.
📩 Skicka ditt CV tillsammans med bilder på dina arbeten eller en länk till din Instagram/portfolio.
Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Välkommen till vårt team – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: info@stylestudio.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Style Studio Sverige AB
(org.nr 559483-1843) Jobbnummer
9997989